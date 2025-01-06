藍委諷刺柯建銘成邊緣人 民進黨反批見縫插針

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（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」，國民黨立委徐巧芯指，綠委不想服膺領導，柯建銘變成邊緣人。民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨這些言語很明顯是煽風點火、見縫插針，這些相當低級的政治攻擊，沒有必要多做回應。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前拋出改選立法院長、罷免41席國民黨立委的「雙罷」。但民進黨中央日前表示，各地罷免行動都是公民自主行動，能理解黨團在國會失序下第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案看法，民進黨並未針對罷免進行具體討論。

民進黨發言人吳崢、卓冠廷今天召開「破壞司法正義元兇 藍白聯手上街挺貪腐」記者會。媒體詢問，柯建銘拋出「雙罷」，但傳出府院黨有不同意見。

吳崢表示，無論是民進黨政府、民進黨或民進黨立法院黨團，大家在各自不同戰線努力作戰，有各自的辛勞，共同方向就是總統賴清德所說，要用更大的民主解決民主的問題，所以在合憲、合法前提之下，都會盡全力尋求各種可能，捍衛包括人民的罷免權利、憲法法庭人民救濟權利，以及財劃法牽涉各地均衡發展公平分配的權利，這是共同不變的方向。

媒體追問，徐巧芯諷刺柯建銘已成為邊緣人。吳崢說，國民黨這些言語很明顯是煽風點火、見縫插針，這些相當低級的政治攻擊，沒有必要多做回應。

吳崢進一步表示，過去幾天國民黨內很多立委，包括王鴻薇、徐巧芯等，在其選區之內，有很多民眾不論透過聯署或透過公民運動方式，表達對選區民意代表的不滿。

吳崢指出，雖然這些國民黨立委們不覺得自己是邊緣人，但在許多選民心中仇恨值非常高，任何政黨的立委，最終身分還是民意代表，人民已展現出對國民黨區域立委在立法院倒行逆施的憤怒，這點才是他們要正視回應的。（編輯：楊凱翔）1140106