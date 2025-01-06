加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹個案曾搭高鐵往返台中高雄 2車次同車廂旅客速聯繫衛生局
首頁 / 政治

藍委諷刺柯建銘成邊緣人 民進黨反批見縫插針

2025/1/6 12:52（1/6 13:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」，國民黨立委徐巧芯指，綠委不想服膺領導，柯建銘變成邊緣人。民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨這些言語很明顯是煽風點火、見縫插針，這些相當低級的政治攻擊，沒有必要多做回應。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前拋出改選立法院長、罷免41席國民黨立委的「雙罷」。但民進黨中央日前表示，各地罷免行動都是公民自主行動，能理解黨團在國會失序下第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案看法，民進黨並未針對罷免進行具體討論。

民進黨發言人吳崢、卓冠廷今天召開「破壞司法正義元兇 藍白聯手上街挺貪腐」記者會。媒體詢問，柯建銘拋出「雙罷」，但傳出府院黨有不同意見。

吳崢表示，無論是民進黨政府、民進黨或民進黨立法院黨團，大家在各自不同戰線努力作戰，有各自的辛勞，共同方向就是總統賴清德所說，要用更大的民主解決民主的問題，所以在合憲、合法前提之下，都會盡全力尋求各種可能，捍衛包括人民的罷免權利、憲法法庭人民救濟權利，以及財劃法牽涉各地均衡發展公平分配的權利，這是共同不變的方向。

媒體追問，徐巧芯諷刺柯建銘已成為邊緣人。吳崢說，國民黨這些言語很明顯是煽風點火、見縫插針，這些相當低級的政治攻擊，沒有必要多做回應。

吳崢進一步表示，過去幾天國民黨內很多立委，包括王鴻薇、徐巧芯等，在其選區之內，有很多民眾不論透過聯署或透過公民運動方式，表達對選區民意代表的不滿。

吳崢指出，雖然這些國民黨立委們不覺得自己是邊緣人，但在許多選民心中仇恨值非常高，任何政黨的立委，最終身分還是民意代表，人民已展現出對國民黨區域立委在立法院倒行逆施的憤怒，這點才是他們要正視回應的。（編輯：楊凱翔）1140106

#王鴻薇
#民進黨立法院黨團
#吳崢
#柯建銘
#徐巧芯
#國會
#賴清德
#立法院長
#卓冠廷
#國民黨
延伸閱讀
柯建銘喊推雙罷 吳思瑤：回歸民意是後續選項之一反制柯建銘推雙罷 國民黨嗆將以罷制罷
柯建銘
柯建銘委任律師提告 徐巧芯：法院見柯建銘推大罷免 侯友宜：台灣不需要仇恨式動員
吳崢
綠：藍白昔互控貪腐今聯手上街批司法 這是笑話民進黨：尊重司法獨立運作 面對貪污腐敗勿枉勿縱

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：