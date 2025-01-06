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首頁 / 政治

柯建銘喊推雙罷 吳思瑤：回歸民意是後續選項之一

2025/1/6 12:43
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（中央社記者林敬殷台北6日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘日前喊出「雙罷」，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，民主機制除了有憲法授權之外，回歸民意當然也是選項之一，但這是後續的事。府院黨及黨團的共識是3大惡法通過後，覆議、暫時處分及釋憲「做好分工，做好相關部署」。

柯建銘4日表示，現在要推動「雙罷」，不只罷免立法院長韓國瑜，也就是提出改選立法院正副院長，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」，吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會時，做上述表示。

吳思瑤表示，府院黨及黨團目前現階段的最高共識是在3大惡法（選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法）通過後，提出覆議、暫時處分及釋憲的準備工作，也是目前進行的工作。至於後續作為，勢必會有府院黨及黨團的充分討論、採取必要手段，民進黨雖然沒有介入或主導任何罷免案的發動，但民主機制除了有憲法授權之外，回歸民意，當然也是選項之一。

針對有媒體報導黨政高層對柯建銘說法有微詞，吳思瑤指出，府院黨及黨團各司其職，彼此充分合作，這是民進黨長期以來運作的機制，賴總統領導國家，站在國家元首高度，又是民進黨主席，站在團結國家、促進朝野和解，這是總統的高度和職責，柯建銘領導的是黨團在立法院作戰，黨團的角色跟政治攻防，角色分工當然有所不同。

吳思瑤說，這屆立法院問政品質良莠不一，國會議長議事不公，藍白推動的議案不是福國利民而是違憲亂政，未善盡忠誠反對黨的角色，這都是前所未見，也是目前國會的困境。柯建銘有豐富政治及國會經驗，對國會失序跟亂象有很深的感慨，並認為要從結構性去改變國會生態，恐怕是挽救國會民主很重要的選項之一。對國會生態最終極的結構性翻轉，恐怕是付諸民意的選項之一。

吳思瑤表示，民進黨對於罷免這件事最終採取的作為、態度及定調、定位，後續才會討論，該進行的討論，不會逃避，現在眼前優先事務要先努力做好。

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至於被列為國民黨罷免反制的4位民進黨立委之一，吳思瑤說，罷免是憲法賦予人民的權利，罷免的前提是不適任或涉及不法弊端的民代、地方首長，再一次受到民意仲裁，每位從政者都應做好民意可能隨時再次檢視的準備，不應該過當被政黨用報復心態作為政治手段，國民黨現在就是這種報復行為。

吳思瑤表示，「我非常平常心」，每天投入是專業的政治工作及基層服務，只要做好眼前的事，用專業來回報選民，何懼之有。（編輯：蘇志宗）1140106

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