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陳時中：2月起大罷免 一路走下去讓政治撥亂反正

2025/1/6 11:35（1/6 11:46 更新）
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民進黨草屯鎮長補選參選人蔡銘軒（前右）5日成立競選總部，行政院政務委員陳時中（前左）站台力挺。（蔡銘軒競選總部提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年1月6日
民進黨草屯鎮長補選參選人蔡銘軒（前右）5日成立競選總部，行政院政務委員陳時中（前左）站台力挺。（蔡銘軒競選總部提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年1月6日
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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」；民進黨草屯鎮長參選人蔡銘軒成立競選總部，行政院政務委員陳時中出席說，2月1日起就要大罷免，一路走下去，讓台灣政治撥亂反正。

民進黨立委羅美玲及王義川、政務委員陳時中、衛生福利部次長林靜儀、前立委蔡培慧、前草屯鎮長洪國浩及多名縣議員昨天出席蔡銘軒競選總部成立大會，蔡銘軒說，看到這麼多鄉親站出來支持，他充滿信心、很感動，更加堅定打拚到底，一定全力以赴。

陳時中致詞表示，這場補選是財政收支劃分法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法被「亂搞」後首場選舉，全台人民都在看，對立法院亂象如何表達不滿；陳時中指出，18日投票一定要表達人民憤怒，用這次選舉展現最基層民意，讓立法院亂搞的人看「會不會怕」。

陳時中指出，2月1日起就要「大罷免」，一路走下去，讓台灣政治撥亂反正，最重要就是這場補選，要展現基層民意，讓台灣看見草屯。

王義川表示，感謝鄉親去年選舉支持總統賴清德，但民進黨不分區立委「少好幾票」，害他少當10個月立委，還選出國民黨立委馬文君（蔡銘軒競選立委對手），「這次要不要還蔡銘軒公道」；他說，「上次叫你們不要投馬文君，你們硬要投」，現在他和羅美玲在立法院，聽到馬文君說法都會「氣到生病」。

王義川表示，這陣子外界常說罷免，但民意代表亂搞，人民發動罷免「剛好而已」，拜託這次鎮長選舉不要再亂投，若再投錯，改天要再罷免是增加麻煩，18日投票請選民想清楚，40歲的蔡銘軒自擔任草屯鎮民代表、南投縣議員以來，和對手相比「誰會亂搞」。

王義川表示，這場草屯鎮長補選，對中央、地方都很重要，國民黨在立法院亂搞，必須靠這場選舉逆轉局面，並告訴台灣各界「國民黨都亂提名、國民黨要反省」，要讓藍、白陣營反省，改變藍、白在立法院惡搞，請選民1月18日支持民進黨提名蔡銘軒。

國民黨立委游顥今天告訴中央社記者，民進黨每逢選舉就來南投造謠，糊弄及侮辱純樸南投人，財劃法投票時，連民進黨委員都跑票，是變相支持財劃法修法通過嗎；民進黨造勢發言煽動群眾情緒，企圖激化對立與矛盾，但南投選民眼睛雪亮，會用智慧選出對的人。

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游顥指出，王義川到南投大放厥詞，南投不是王義川作秀舞台，要作秀就回立法院；另外，陳時中身為政務委員卻講「大罷免」，根本就不適格、不適任，陳時中講這種話丟賴總統的臉，應請辭下台，就能專心當青鳥去搞大罷免。

游顥說，他和馬文君為地方通過財劃法、延後國土計畫法實施，財劃法修正通過後，南投縣估增約新台幣138億元統籌分配稅款，草屯人需要好的鎮長，就是國民黨草屯鎮長參選人簡賜勝，來延續前鎮長簡景賢理念，讓縣府增加的稅款落實在草屯鎮發展。（編輯：郭諭儒）1140106

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