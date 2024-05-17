外交部：51團508位外賓將參加520就職

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（中央社記者吳昇鴻台北17日電）520正副總統就職典禮將至，外交部今天表示，自今年1月13日至就職典禮期間總計有73個訪團來台向正副總統當選人表達祝賀之意，至於5月20日當天，共有51團508位外賓將參加就職相關活動。

外交部中午發布新聞稿表示，第16任總統及副總統選舉1月完成，將於5月20日舉行就職典禮。外交部統計自今年1月13日至就職典禮期間，總計有73個訪團、687人來台向總統及副總統當選人表達祝賀之意，包含22團179人於就職典禮前來祝賀，另有51團508位外賓將於5月20日參加就職典禮及相關活動。

外交部指出，來台參加就職典禮的邦交國訪賓中，共有元首團8團、副元首團1團、外長團1團及特使團2團，包括教廷循例指派的特使。

外交部表示，來台祝賀的邦交國重要訪賓包括史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）暨王妃、馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）暨夫婿、帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷、巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）、聖文森總理龔薩福（Ralph E. Gonsalves）伉儷、吐瓦魯總理泰歐（Feleti Penitala Teo）伉儷、聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利（Geoffrey Hanley）及瓜地馬拉外長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martínez）。

至於非邦交國來賀訪賓則有美國、加拿大及新加坡等慶賀團，以及歐洲議會友台小組議員、英國、日本、澳洲、韓國等國國會議員等。

外交部指出，來台致賀外賓將出席5月19日晚間舉行的第15任總統國宴及外交部在台北賓館舉行的歡迎酒會外，也將參加20日上午在總統府舉行的第15任總統握別、第16任總統及副總統宣誓典禮、致賀、總統府前慶祝大會，以及20日晚間在台南福爾摩沙遊艇酒店舉行的國宴，總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴也將分批會見各國慶賀團。（編輯：翟思嘉）1130517