520國宴亮點 AI技術重現文夏跨時空合唱晚安台灣

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（中央社記者溫貴香台北16日電）第16任總統、副總統就職典禮20日舉行，除總統府內宣誓就職、總統府前廣場慶祝大會，國宴則首度移師台南舉行，國宴演出亮點是透過AI技術，重現已故寶島歌王文夏與年輕歌手李竺芯跨時空合唱，而且是文夏生前從未唱過的「晚安台灣」。

總統府今天舉行520就職活動說明會，負責策畫總統府前廣場520慶祝大會的文化總會秘書長李厚慶表示，這次演出節目主題「共織、前行」一共集結了超過25個表演團體，1000多名表演者，透過9個表演段落，希望傳達台灣人民追求幸福與自由的信念，並展現台灣社會尊重多元的包容力。

演出團體包括國立台灣戲曲學院、台灣特技團、九天民俗技藝團、建中樂旗隊、體育大學、TBC舞團、紙風車劇團、饒舌歌手王鍾惟、柯蕭、台灣節慶合唱團、歌手以莉‧高露、闖劇場。

他表示，歌手周自從將與莊敬高職近60位同學透過街舞，將台語歌「媽媽請妳要保重」以及流行台語歌曲轉變成街舞音樂，這是跨世代的音樂合作，把傳統台語唱成年輕一代的街舞；最後一段壓軸由滅火器樂團首次結合頂尖的哈管幫一起演出，屬於演唱會等級的規格。

另外，外電報導，斯洛伐克總理費科遭暗殺未遂，身中多槍，520就職典禮維安是否加強。台北市中正一分局長張嘉煌回應媒體表示，這次維安工作按照往例規劃，台北市警察局並為就職典禮，針對人車管制區域，以4個分局的警力展開維安工作，投入警力約1100人。（編輯：郭無患）1130516