戲曲尬董事長樂團歌曲 學子扮群仙520演出

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（中央社記者王寶兒台北7日電）迎接520總統副總統就職典禮，台灣戲曲學院師生及其校團、九天民俗技藝團逾200人將齊上陣，吸睛橋段如人體疊羅漢、跳繩，還融合董事長樂團「眾神護台灣」，祝願國運昌隆，也為天災祈福。

此次國立台灣戲曲學院師生總動員，包含歌仔戲學系、客家戲學系、京劇學系、民俗技藝學系等，還有其校團「台灣特技團」、「復興京劇團」，520當日將與九天民俗技藝團共同呈現演出「祈求吉慶 歡喜台灣」，今天在中華文化總會籌劃下進行彩排。

「祈求吉慶 歡喜台灣」總導演石婉琦表示，近來天災頻繁，演出團隊希望讓戲曲中的神仙們下凡到台灣，並保佑台灣人民，也希望藉由融入董事長樂團等流行樂曲，讓觀眾看見其實戲曲不一定只有傳統，還可以非常現代。

演出包含歌仔戲學系、客家戲學系、京劇學系等學生呈現的「群仙大合唱」，還有九天民俗技藝團戰鼓搭配學生舞旗、台灣特技團及民俗技藝學系學生演出「眾神護台灣」等。其中「眾神護台灣」上演多種人體特技，「群仙大合唱」則融合歌仔戲狀元調、客家戲糶酒曲調及京劇。

台灣戲曲學院副校長敖國珠表示，台灣戲曲學院是全台唯一栽培傳統戲曲的搖籃，因此此次從小學、國中、高中到大學部別甚至老師都一起參與，在眾人面前展現教學成果。呼應新總統就任主題，以群仙下凡慶賀總統就職，也希望賜福給全台人民，讓大家都有安和樂利的生活。

敖國珠提到，此次京劇、歌仔戲及客家戲共同演出的編唱曲目大不易，因為3種戲曲旋律不見得相同，額外花費一些時間，接下來將持續排練至520典禮當日，期望到時會有更精彩的演出。（編輯：張雅淨）1130507

台灣戲曲學院與九天民俗技藝團7日在國防大學政治作戰學院操場，為520總統副總統就職典禮演出排練。中央社記者徐肇昌攝 113年5月7日

第16任總統副總統就職典禮20日登場，將參與當天演出的台灣戲曲學院7日與台灣特技團、九天民俗技藝團攜手為演出橋段「祈求吉慶 歡喜台灣」彩排。中央社記者徐肇昌攝 113年5月7日

520總統副總統就職典禮進入倒數階段，台灣戲曲學院、台灣特技團與九天民俗技藝團7日在國防大學政治作戰學院操場，為表演節目「祈求吉慶 歡喜台灣」進行排練，合力堆疊出高難度的人塔。中央社記者徐肇昌攝 113年5月7日

台灣戲曲學院與九天民俗技藝團7日在國防大學政治作戰學院操場為即將到來的中華民國第16任總統、副總統就職典禮演出排練，為正式演出做好準備。中央社記者徐肇昌攝 113年5月7日

台灣戲曲學院與九天民俗技藝團7日在國防大學政戰學院操場，為520就職典禮演出彩排。九天民俗技藝團成員賣力擊鼓。中央社記者徐肇昌攝 113年5月7日

520總統副總統就職典禮進入倒數階段，台灣戲曲學院與九天民俗技藝團7日在國防大學政治作戰學院操場，排練表演節目「祈求吉慶 歡喜台灣」。中央社記者徐肇昌攝 113年5月7日

台灣戲曲學院與九天民俗技藝團7日在國防大學政治作戰學院操場，排練520就職典禮表演節目「祈求吉慶 歡喜台灣」。中央社記者徐肇昌攝 113年5月7日