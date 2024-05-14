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挺台立場堅定不移 巴拉圭總統親率團出席520大典

2024/5/14 17:43（5/14 18:31 更新）
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總統當選人賴清德（右）去年8月出訪巴拉圭，會晤巴拉圭總統潘尼亞（左）。（總統府提供）
總統當選人賴清德（右）去年8月出訪巴拉圭，會晤巴拉圭總統潘尼亞（左）。（總統府提供）
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北14日電）總統當選人賴清德520將就職，巴拉圭總統潘尼亞將親自率領特使團出席520大典。知情人士今天說，去年副總統賴清德親率特使團前往巴拉圭祝賀潘尼亞就職，如今換成潘尼亞親自來台為其慶賀，意義非凡。

520就職典禮即將登場，世界各地遠道而至慶賀的訪團外賓名單接連曝光，名單可見許多由國家元首親自率團前來慶賀的「首長團」，其中包括巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）也將親自率領特使團出席。

知情人士今天表示，去年潘尼亞總統就職典禮，正是由副總統賴清德親率特使團前往巴拉圭祝賀，如今賴清德、蕭美琴即將就任，換成潘尼亞親自來台為其慶賀，意義非凡。

知情人士說，賴清德與潘尼亞交情深厚，去年7月潘尼亞以當選人身份訪台時，與賴清德會晤，同年8月賴清德率團親赴巴國參加就職典禮；今年初賴清德當選當晚，潘尼亞第一時間與正副總統當選人賴清德、蕭美琴視訊恭賀，為全世界第一個親自表達祝賀的國家元首。

巴拉圭總統潘尼亞（左）去年7月率團訪台，副總統賴清德（右）在總統府會晤潘尼亞伉儷，對訪團表達誠摯歡迎。（中央社檔案照片）
巴拉圭總統潘尼亞（左）去年7月率團訪台，副總統賴清德（右）在總統府會晤潘尼亞伉儷，對訪團表達誠摯歡迎。（中央社檔案照片）

知情人士表示，潘尼亞的挺台態度也一直是外界關注焦點，賴清德遠赴巴國出席就職典禮時，潘尼亞在就職演說中兩度提及台灣，也表示台巴兩國不只是朋友，而是如同兄弟之間的情誼，希望台巴雙方關係更加深厚緊密。

本月初日本、巴拉圭兩國領袖峰會上，潘尼亞也與日本首相岸田文雄共同發表挺台言論，重申台海和平穩定對國際社會至關重要，雙方挺台立場堅定不移。

知情人士指出，不只巴拉圭總統潘尼亞親率特使團來台出席就職典禮，許多友邦國家皆是由首長直接率團前來，包括，馬紹爾、聖文森、帛琉、聖露西亞、吐瓦魯、貝里斯、史瓦帝尼等，都是元首或總理親自帶隊的「首長團」，其他如副首長團、外長團、特使團、地方政要團等多達50團。

知情人士說，這次就職典禮外賓與訪團名單眾星雲集，率團層級高且人數眾多，不僅象徵台灣與友邦國家間情誼深厚緊密，更說明國際社會對台灣與即將上任新政府的重視及期待。（編輯：翟思嘉）1130514

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