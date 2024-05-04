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日相與巴拉圭總統會談 咸認不容武力改變現狀

2024/5/4 11:32
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本首相岸田文雄台灣時間今天跟巴拉圭總統潘尼亞進行領袖會談，雖然兩人未直接點名中國，但確認「在全球各地都不容許藉由武力片面改變現狀」的立場。

日本經濟新聞及每日新聞報導，上任後首度訪問南美洲的岸田，今天在巴拉圭首都亞松森與潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）會談，巴拉圭是台灣在南美洲的唯一邦交國。這場領袖會談持續約1小時。

岸田在會談後聯合記者會上說，「我跟潘尼亞認為在全球任何地方都不容許藉由武力片面改變現狀」；潘尼亞也強調，「我們一直和台灣保持著長久的外交關係」。

日本與巴拉圭都同意共享自由、民主及法治等價值與原則，並進一步強化雙邊關係。對於日本為巴拉圭基礎設施及醫療保健所做貢獻，潘尼亞也表示謝意。

巴拉圭將擔任南方共同市場（Mercosur）輪值主席國，潘尼亞表達出與日本展開經濟合作的期待。岸田對此表示，將努力讓經濟關係更為緊密。

繼已故日本前首相安倍晉三2018年到訪巴拉圭後，岸田是第2位訪問該國的日本首相。目前約有1萬名日本人旅居當地。

巴拉圭人口雖然僅約680萬人，但在中南美洲各國相繼與台灣斷交轉與中國建交之際，巴拉圭在外交上占有重要地位。

伴隨領袖會談舉行同時，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）也跟巴拉圭太空局簽署有關技術合作備忘錄，雙方將共同推動小型衛星發射計畫。（譯者：黃名璽）1130504

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