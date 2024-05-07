日本外相上川陽子黃金週跑遍非亞 女首相呼聲再起

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（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本外相上川陽子在黃金週期間積極訪問非洲和亞洲，在外交上為因派閥政治獻金醜聞陷入低谷的岸田文雄內閣加分。自民黨內部也有聲音傳出，期待上川陽子成為接替首相岸田的人選，但目前尚不清楚是否會有具體行動。

上川陽子過去在專業領域有一定知名度，但在一般大眾的眼中知名度不高，不過她最近人氣突然大漲，在「接替岸田文雄人選」的相關民調中浮現，日本是否將要出現史上第一位女性首相的呼聲再次出現。

時事通信社報導，上川5日在尼泊爾舉行的線上記者會時，回顧她在黃金週的馬拉松式外交出訪行程，表示「這對加深我國與全球南方（Global South，新興和發展中國家）的關係至關重要，我們需要傳達強有力的訊息。」

上川在4月26日至5月6日期間，一共訪問了馬達加斯加、象牙海岸、奈及利亞、法國、斯里蘭卡、尼泊爾等國，和中國正積極關注的「全球南方」深化交流，並與各國外長討論2025年8月將在日本橫濱舉辦的第9屆非洲開發會議（TICAD9）。

這是日本外相首次造訪馬達加斯加，而象牙海岸和奈及利亞，更是自1979年時任外相園田直以來，睽違45年再次有日本外相到訪。

這些國家都具有重要戰略意義，馬達加斯加是重要的海上交通樞紐，象牙海岸是西非的物流據點，奈及利亞更是人口2億的非洲最大國。上川宣布將透過協助培育人才等計畫，強化與這些國家的經濟關係。

斯里蘭卡正在努力償還欠下中國的巨額融資，上川也傳達希望協助斯國克服經濟危機的意願，並宣布將與和中國接壤的尼泊爾深化雙邊關係。

上川從去年9月接任外相以來，已經訪問超過30個國家，與岸田文雄配合推動經濟外交。自民黨副總裁麻生太郎今年1月在演講時失言，不僅以「歐巴桑」稱呼外務大臣上川陽子，還說上川外表不漂亮，並叫錯她的名字，意外提高了上川的知名度。

根據多家媒體進行的民調，在「誰最適任下一任首相」的調查中，上川陽子排名第3，僅次於前自民黨幹事長石破茂，以及前環境大臣小泉進次郎。

自民黨內愈來愈有危機意識，認為目前支持率低迷的岸田文雄無法率領自民黨打眾院選戰。黨內相關人士認為，「如果能讓上川以第一位女性首相的革新感作為黨的『顏面』，我們或許就能在眾院選戰中存活下來。」

不過，上川先前所屬的岸田派在派閥政治獻金醜聞後已經宣布解散，目前尚無推動上川成為首相候補人選的具體行動。而上川想要成為日本第一位女性首相，面臨的競爭人選還有經濟安全保障擔當大臣高市早苗，以及前總務大臣野田聖子。

其中高市最具野心。雖然在她最大的後盾、前首相安倍晉三逝世後，外界普遍認為她已經脫離了主賽道，但在安倍派「5人小組」全數成員都陷入政治獻金醜聞後，她或許可以強化自己作為「安倍主義」正統繼承者的主張。

上川的故鄉靜岡縣由於現任知事辭職，將於26日舉行縣知事選舉，目前形成了朝野對決的局面，投票結果可能將影響上川在自民黨內的評價。（編輯：陳慧萍）1130507