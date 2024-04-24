日本前首相麻生太郎紐約晤川普 日媒：因應美國大選[影]

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本執政黨自民黨副總裁麻生太郎於美國時間23日傍晚在紐約與美國前總統川普會面。日媒分析，麻生此行是試圖建立關係，以因應川普可能贏得11月的總統大選後再度入主白宮。

日本時事通信社報導，麻生在美國時間23日晚間6時前抵達位於紐約曼哈頓的「川普大樓」（Trump Tower），川普在大廳面帶笑容迎接麻生。

川普表示「他（麻生）德高望重，我是透過至交（已故日本前首相安倍）晉三認識的」，並說「晉三是個偉大的人，他不在世我覺得相當寂寞」。

川普強調日本是「相當繁榮的國家，我們尊敬日本人民」，他也說「將（與麻生）討論兩國關係以及許多事務，能迎接他相當光榮」。

兩人會面的時間點，正好是川普從「封口費」案出庭結束離開法院之後。麻生在川普大樓待了約1小時，於晚間7時左右離開川普大樓。

麻生今年1月訪美時試圖與川普會面，但未能如願。

日本經濟新聞報導，川普若贏得今年總統大選，可能會要求日方增加負擔駐日美軍的費用，以及減少對美貿易順差；而麻生在這場會晤中，可能也告訴川普日本目前的情況。

日本外務大臣上川陽子今天就麻生與川普會面表示：「我知道這是一名議員的行程，不過政府並未參與其中，關於議員以個人名義參加的行程，我作為外務大臣不予置評。」

內閣官房長官林芳正昨天就麻生訪美一事表示：「這是與政府不相關的個人活動，不予置評。」日經分析，日方為了因應美國總統大選結束後的情況，代表日本政府的首相岸田文雄與自民黨第二號人物的麻生分別承擔不同的任務。

時事通信社指出，各國領袖與政要近期紛紛拜訪川普，以因應川普可能再度執政。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）本月17日也在川普大樓會晤川普；英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）本月8日造訪過佛羅里達州與川普會晤；匈牙利總統奧班（Viktor Orban）也在3月訪美時拜訪川普。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130424