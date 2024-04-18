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拜登搶藍領票喊話加徵中國鋼鐵鋁關稅 重申護台海和平穩定

2024/4/18 07:47（4/18 08:13 更新）
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美國總統拜登（前左）17日在賓州匹茲堡向鋼鐵工人發表談話。（路透社）
美國總統拜登（前左）17日在賓州匹茲堡向鋼鐵工人發表談話。（路透社）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓17日專電）美國總統拜登今天在賓州匹茲堡向鋼鐵工人發表談話時表示，如果調查證實中國有反競爭的貿易行為，將敦促對中國鋼鐵及鋁徵加徵關稅。他強調無意與中國衝突，但堅決維護台海和平。

拜登（Joe Biden）前往關鍵搖擺州賓州向鋼鐵工人喊話，在約20分鐘的演說中，左批中國「作弊」，右打前任總統川普（Donald Trump）對北京溫和，但仍扣緊「美國要的是與中國公平競爭，不是衝突」的主軸。

他以自己與「鋼都」匹茲堡的淵源開場，並再三保證將保護當地鋼鐵業。接著他提到中國鋼鐵公司生產的鋼鐵遠高於中國需求，導致中國以不公平的低價向全球市場傾銷多餘的鋼鐵。「價格低到不公平，中國鋼鐵公司不用擔心獲利，因為中國政府高額大量補貼」。

拜登姿態轉硬，烙出重話：「他們這不是在競爭。他們作弊。」「我們已經在美國看到損失。」早在2000年代初，中國鋼鐵就開始在市場上流通，充斥賓州及俄亥俄州各地的鋼鐵城鎮市場，這些地方都受到嚴重打擊。

他端出數據表示，2000年到2010年，賓州和俄亥俄州超過14萬名鋼鐵工人失業。「我問問各位，我們會讓這種事再發生嗎？」

拜登說，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）正在調查中國政府在鋼鐵和鋁方面的貿易行為，如果證實有反競爭的情形，「我會敦促她將現有鋼鋁稅率提高兩倍」。他也派團與墨西哥合作，防止中國商品繞道墨西哥，規避美國關稅。

賓州是可能決定拜登與川普誰於11月大選入主白宮的主戰場之一，而選民最關切的議題多與經濟有關。除了搶當地藍領票，拜登還談到印太地緣政治緊張局勢。他說，「我無意與中國衝突。我要的是競爭，是公平的競爭。此外，我們也堅決維護台海和平穩定」。

拜登趁機與川普的孤立主義作風劃清界線，強調美國已經重振太平洋區域的夥伴關係及聯盟，包括與印度、澳洲、韓國、菲律賓及其他太平洋島國。

他說，將會確保「我們所研發及發明的最先進科技」不會被送到中國，「因為這會損害我們的國家安全」。

拜登回憶與中國領導人習近平對話時，習近平曾問他為何防止科技流入中國。「我說，因為你使用（這些科技）的動機都是錯的，所以你不會取得先進的電腦晶片」。川普雖然對中國講了這麼多強硬言論，卻從來沒想過說到做到。

美國貿易代表署（USTR）美東時間17日宣布將對中國海運、物流和造船業展開美國貿易法（U.S. Trade Act）第301條款調查，以回應美國5個工會近期的請願。中國商務部表示強烈不滿，反指美方出於國內政治需要發起新的301調查，是一錯再錯。（編輯：馮昭）1130418

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