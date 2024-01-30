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麻生太郎失言稱「歐巴桑」 日本外相上川陽子高EQ回應

2024/1/30 16:01（1/30 17:11 更新）
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日本外務大臣上川陽子。（共同社）
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本前首相麻生太郎近日再度失言，不僅以「歐巴桑」稱呼外務大臣上川陽子，還說上川外表並不漂亮。不過，上川今天展現高EQ說，「不管是什麼聲音我都抱持感激接受」。

日本富士新聞網報導，自民黨副總裁（副主席）麻生太郎1月28日在福岡縣演講時，以「歐巴桑」稱呼上川陽子。不僅如此，麻生還兩度口誤把「上川」的姓念成「上村」，甚至還評論上川的外表不算漂亮。

雖說麻生發言整體來說是稱讚上川，例如指上川不假外交官之手，自己去約該會面的人，「會這樣做的外務大臣前所未見，新的明星、新人正在逐漸成長」，但還是引發日本政壇及社會批評。

日本放送協會（NHK）報導，上川陽子今天在記者會上對此表示，「我知道有各種意見與聲音，但不管是什麼聲音我都抱持感激接受」，展現出不將此視為問題的態度。

上川還說，會持續專注開展獲國民理解與支持的外交工作，接下來也會每天努力。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130130

#上川陽子
#日本
#麻生太郎
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