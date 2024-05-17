盧秀燕將出席520就職典禮 下午趕回台中備詢

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）520總統就職典禮將登場，台中市長盧秀燕獲邀出席，她已向市議會請假。盧秀燕今天表示，上任5年多，首次在議會總質詢期間請假，感謝議員成全，當天下午會趕回台中備詢。

中華民國第16任總統、副總統就職典禮將於20日舉行，盧秀燕今天出席台中市議會定期會一讀會，會後盧秀燕接受媒體訪問，她表示，第一次在總質詢期間向議會請假，感謝議長、副議長及全體議員成全，因為市長在總質詢期間請假較少見。

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盧秀燕說，總統就職是國之大典，既然獲得邀請，她的態度是一致的，上一任總統蔡英文就職時，她也受邀並親自出席。這一任也不例外，她也會親自參加。就職典禮的當天適逢議會總質詢第1天，將由首席副市長黃國榮代理。

盧秀燕也說，市政總質詢是全天候進行，當天她只請假幾小時，參加就職典禮後，下午就會趕回台中備詢，因此行程相當匆忙，希望那天交通順利。（編輯：郭諭儒）1130517