朱立倫是否出席520總統就職 府：持續誠摯邀請

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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統府發言人林聿禪今天表示，誠摯歡迎國內外訪團參加第16任總統、副總統520就職典禮，台灣是民主蓬勃的社會，很歡迎外賓訪團出席盛會；至於國民黨主席朱立倫是否出席，她表示，目前尚未收到回函，還是會持續誠摯邀請。

美國在台協會（AIT）昨天發布新聞稿指出，跨黨派代表團將代表美國人民參加5月20日台灣總統當選人賴清德的就職典禮。林聿禪上午主持520就職活動行前說明後對此表示，台灣是民主蓬勃的社會，民主相關進程也受到各國關注，誠摯歡迎國內外訪賓訪團參加520就職大會。

被詢及國民黨主席朱立倫是否出席520就職典禮，她表示，總統府從5月初就非常誠摯邀請國內縣市首長、各主要政黨黨主席出席這次就職大會，包含致電、正式寄出邀請函，上週已經陸續收到回覆，朱立倫的目前還沒有正式收到，還是會繼續誠摯邀請他。

外傳今天內閣總辭後，蔡總統將特赦前總統陳水扁，她則重申，陳水扁的身體健康狀況是現在首要關心的議題，其他都是依照相關規定辦理。

此外，中國國台辦昨天宣布制裁名單，從政治圈擴張到名嘴圈，林聿禪表示，很遺憾北京當局不思改進，甚至把侵擾伸向媒體人及家屬，這樣蠻橫的行徑讓國人對中國更不信任，也會引起國際社會對中國形象的質疑。

她表示，政府已經請內政部警政署保護媒體人及家屬的安全，一定會全力協助與維護，不會讓中國的威脅得逞。中國是區域大國，希望能向台灣這樣的民主社會學習，更有自信地面對言論自由，加強兩岸的互動。

針對新加坡第4任總理黃循財宣誓就職，林聿禪表示，外交部及政府都寄予祝福，期待未來雙方在現有基礎上，於經貿、文化等領域持續交流。（編輯：翟思嘉）1130516