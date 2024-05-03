柯文哲稱蔡總統談NCC人事 總統府：寧可認錯不要說謊

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（中央社記者溫貴香台北3日電）NCC提名人事爭議，總統府今天表示，總統蔡英文與民眾黨主席柯文哲會面從未講過任何人選，也沒有講過政黨比例，相關人士應秉持「正直誠信」、「寧可認錯不要說謊」的原則，不要為了一個謊言，又再編其他謊言掩蓋。

蔡柯會是否觸及NCC委員人事提名引發關注。民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，他與總統蔡英文會面當天，蔡總統有講到NCC人事，但他認為這應是總統當選人賴清德就任總統後再處理提名，並強調一開始就把這議題擋掉。

總統府發言人林聿禪今天表示，事實只有一個。蔡總統與柯文哲會面從未講過任何NCC委員人選，也沒有講過政黨比例。柯文哲昨天也已清楚表示「有談到NCC，但是沒有講到人事細節」，但柯文哲今天卻稱，蔡總統一開始要講NCC人事，「我就把它擋掉了」。

總統府呼籲相關人士應秉持「正直誠信」、「寧可認錯不要說謊」的原則，不要為了一個謊言，又再編其他謊言掩蓋。

林聿禪強調，蔡總統跟柯文哲的談話相當明確，期盼在野黨後續在國會審議NCC等議案時，能夠理性監督審查，期間從未提及任何關於人選、政黨比例組成等人事議題，特定人士所謂「喬人事」指控顯為不負責任的謊言。

林聿禪也說明NCC提名期程，目前4名NCC委員任期是到今年7月31日，依據NCC組織法規定必須在任期屆滿前3個月提名新任委員，此為法定義務；大法官也曾指出確保機關實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸的職責。因此，行政院長於上月底提名，完全符合規定，籲特定人士勿刻意扭曲解讀，誤導民眾。

此外，總統府表示，聯合報原以「蔡總統一見面就要談NCC人事 明講『我要提名』」為標題報導，林聿禪表示，聯合報以不實敘述作為標題進行報導，令人遺憾。（編輯：蘇志宗）1130503