本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

柯文哲稱蔡總統談NCC人事 總統府：寧可認錯不要說謊

2024/5/3 13:27（5/3 14:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前台北市長、民眾黨主席柯文哲3日上午赴民眾黨立法院黨團參與黨團會議，並於會後接受媒體訪問，回應重大時事議題。中央社記者王飛華攝 113年5月3日
前台北市長、民眾黨主席柯文哲3日上午赴民眾黨立法院黨團參與黨團會議，並於會後接受媒體訪問，回應重大時事議題。中央社記者王飛華攝 113年5月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北3日電）NCC提名人事爭議，總統府今天表示，總統蔡英文與民眾黨主席柯文哲會面從未講過任何人選，也沒有講過政黨比例，相關人士應秉持「正直誠信」、「寧可認錯不要說謊」的原則，不要為了一個謊言，又再編其他謊言掩蓋。

蔡柯會是否觸及NCC委員人事提名引發關注。民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，他與總統蔡英文會面當天，蔡總統有講到NCC人事，但他認為這應是總統當選人賴清德就任總統後再處理提名，並強調一開始就把這議題擋掉。

總統府發言人林聿禪今天表示，事實只有一個。蔡總統與柯文哲會面從未講過任何NCC委員人選，也沒有講過政黨比例。柯文哲昨天也已清楚表示「有談到NCC，但是沒有講到人事細節」，但柯文哲今天卻稱，蔡總統一開始要講NCC人事，「我就把它擋掉了」。

總統府呼籲相關人士應秉持「正直誠信」、「寧可認錯不要說謊」的原則，不要為了一個謊言，又再編其他謊言掩蓋。

林聿禪強調，蔡總統跟柯文哲的談話相當明確，期盼在野黨後續在國會審議NCC等議案時，能夠理性監督審查，期間從未提及任何關於人選、政黨比例組成等人事議題，特定人士所謂「喬人事」指控顯為不負責任的謊言。

林聿禪也說明NCC提名期程，目前4名NCC委員任期是到今年7月31日，依據NCC組織法規定必須在任期屆滿前3個月提名新任委員，此為法定義務；大法官也曾指出確保機關實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸的職責。因此，行政院長於上月底提名，完全符合規定，籲特定人士勿刻意扭曲解讀，誤導民眾。

此外，總統府表示，聯合報原以「蔡總統一見面就要談NCC人事 明講『我要提名』」為標題報導，林聿禪表示，聯合報以不實敘述作為標題進行報導，令人遺憾。（編輯：蘇志宗）1130503

#林聿禪
#柯文哲
#總統府
延伸閱讀
民眾黨：蔡柯會前 府高層傳話黃國昌談及NCC比例府駁斥喬人事指控 籲黃國昌勿再編謊言黃國昌質疑蔡總統喬NCC人事 府：非事實NCC提名人選出爐 陳耀祥：相當專業NCC提名人選出爐 綠盼回歸專業、藍白批沒誠意
柯文哲
柯文哲會見日本自民黨青年局長 交流爭取年輕人支持京華城容積案 簡舒培：受理陳情、交辦都是柯文哲
林聿禪
拜登簽援台法案 總統府：提升台美安全合作美眾院通過援台法案 府：提升台美安全合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.40
更多編輯台推薦新聞：