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民眾黨：蔡柯會前 府高層傳話黃國昌談及NCC比例

2024/5/2 16:31
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（中央社記者郭建伸台北2日電）蔡柯會是否觸及NCC委員人事提名，引發外界關注，總統府今天駁斥會談中喬人事指控。民眾黨發言人戴于文表示，於柯蔡會前，總統府高層透過人向民眾黨立委黃國昌輾轉傳話談及NCC政黨比例，但黃國昌已明確拒絕。

黃國昌昨天提及，總統蔡英文曾向民眾黨主席柯文哲提議，接下來國家通訊傳播委員會（NCC）4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席；黃國昌今天受訪再度指出，蔡總統與柯文哲喬人事，並稱府方施壓要他別再談。媒體也報導，「府高層傳訊白營喬NCC」。

不過總統府發言人林聿禪今天表示，蔡總統與柯文哲的談話，從未提及任何關於人選、政黨比例組成等細節，更遑論兩人在「喬人事」，黃國昌若還有質疑，請拿出具體證據，不要為了一個謊言又再編其他謊言掩蓋。

戴于文下午透過聲明表示，於柯蔡會前，總統府高層透過人向黃國昌輾轉傳話談及NCC政黨比例，但黃國昌已明確拒絕。

戴于文表示，蔡總統、柯文哲於總統府內會面當日，柯文哲與蔡總統有針對NCC議題交換意見，但並未涉及人事細節。

不過戴于文也強調，沒有柯文哲打臉黃國昌的問題，外界不要過度解讀。（編輯：林興盟）1130502

黃國昌
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