官員涉光電弊案遭訴 王美花：信任並提供法律協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北2日電）台南地檢署偵辦力暘能源公司光電弊案，上週偵結起訴15人，其中包括經濟部能源署太陽光電臨編組組長林文信。經濟部長王美花今天表示，經濟部目前還是很信任能源署公務員努力推動能源轉型，也會提供法律上的協助。

立法院經濟委員會今天審查中小企業發展條例部分條文修正草案，王美花會後受訪時做上述表示。

民眾黨立法院黨團上午舉行「撤銷不法許可，送辦違法官員」記者會，要求經濟部應先撤銷非法電業許可，並送辦違法官員，絕非在檢調起訴後，就靜待法院判決。

黃國昌質詢王美花時表示，經濟部什麼時候要啟動行政調查，當初經濟部為什麼為涉案遭起訴的力暘集團總裁古盛煇開這個後門，並要求經濟部撤銷違法的電籌許可。

王美花指出，要不要撤銷籌電許可，經濟部還沒看到起訴書全文，一旦收到起訴書一定會啟動行政調查。她強調，不能說經濟部開後門，她不能接受這樣說法，當時農委會在很短時間內突然改變政策，沒有足夠的緩衝期就改規定，造成很多意見，且基於信賴原則也要處理過渡期的案子，經濟部與其他部會就通案討論，非常透明做決定。

王美花說，經濟部開會解決的是通案，個案若不恰當或涉偽造文書，經濟部也要譴責，不能說對通案的事情就說是違法。

黃國昌不接受王美花的說法，他表示，不應該以尚未收到起訴書為由，遲未展開行政調查，依照他手上的基礎資料就夠多夠完整了，他要求經濟部針對違法的電籌許可予以撤銷，該送監察院彈劾公務員就移送，不要包庇。

王美花會後接受媒體訪問時，再次重申說，經濟部當時會做決議，是因為農委會在很短時間內變更政策，造成非常多處理中的案子，突然政策大轉彎。

王美花表示，她很感謝過程中，能源署與農委會開會做成決議，也感謝能源署人員承擔責任，這是純粹就通案做成的決議。

媒體追問是否覺得林文信蒙冤，王美花說，還是很信任能源署人員，非常努力推動能源轉型。目前還沒看到起訴書全文，至於能源署人員面臨訴訟，是否提供法律協助，她表示，一定會協助。（編輯：蘇志宗）1130502