柯文哲：蔡總統提及NCC人事 但我一開始就擋掉

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（中央社記者郭建伸台北3日電）蔡柯會是否觸及NCC委員人事提名引發關注。民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，他與總統蔡英文會面當天，蔡總統有講到NCC人事，但他認為這應是總統當選人賴清德就任總統後再處理提名，並強調一開始就把這議題擋掉。

黃國昌日前提及，蔡總統曾向柯文哲提議，接下來國家通訊傳播委員會（NCC）4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席；黃國昌今天受訪再度指出，蔡總統與柯文哲喬人事，並稱府方施壓要他別再談。媒體也報導，「府高層傳訊白營喬NCC」。

不過，總統府發言人林聿禪昨天表示，蔡總統與柯文哲的談話，從未提及任何關於NCC委員人選、政黨比例組成等細節，更遑論兩人在「喬人事」，黃國昌若還有質疑，請拿出具體證據，不要為了一個謊言又再編其他謊言掩蓋。

民眾黨發言人戴于文昨天表示，蔡柯會前，總統府高層透過中間人向民眾黨立委黃國昌輾轉傳話談及NCC政黨比例，但黃國昌已明確拒絕。

柯文哲今天上午赴民眾黨立法院黨團參與黨團會議，並於會後接受媒體訪問。媒體詢問，蔡柯會是否觸及NCC人事議題。

柯文哲表示，他進總統府跟蔡總統會面當天，蔡總統有講到NCC人事，但他反問「這不是妳（蔡總統）下台後才要投票？」但蔡總統當時表示，她要提名，賴清德就任總統後才投票。

柯文哲表示，他當時就跟蔡總統說，叫賴清德自己來處理提名，有什麼事情自己負責，「故事就是這樣」。

柯文哲強調，蔡總統一開始要講NCC人事，「我就把它擋掉了」。

此外，民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午回應媒體詢問時表示，3月時他就講過，還不只公開講一次，當時怎麼總統府都不否認，只說總統蔡英文、副總統賴清德針對人事部分都有保持密切聯絡。

黃國昌說，等到無法遂他們的意、整個破局，名單提到立法院以後，總統府才突然醒過來、大動作否認，說絕對沒有這樣的事。「如果沒有這樣的事，我們是太閒嗎？還花時間去討論他們所提的，我們認為違反我們的價值，所以明確表示拒絕」。（編輯：蘇志宗）1130503