黃國昌質疑蔡總統喬NCC人事 府：非事實

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（中央社記者王揚宇台北1日電）台灣民眾黨立委黃國昌今天在立法院指出，民進黨說NCC委員不能用政黨比例代表制，但之前邀請民眾黨主席柯文哲到總統府時，總統蔡英文卻說未來4位NCC委員，國民黨2席、民進黨與民眾黨各1席。

總統府發言人林聿禪表示，關於NCC的相關提名作業，蔡總統皆有與副總統賴清德充分溝通，並依照程序提出合適人選，送交立法院。有關蔡總統與柯文哲會面時的實際情形，黃國昌並未參與當天會面，所發表的言論也並非事實。

國家通訊傳播委員會（NCC）有4位委員任期將在今年7月31日屆滿，包含主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲，行政院4月30日依國家通訊傳播委員會組織法第4條第4項規定，在任期屆滿3個月前，也就是4月底提名，送請立法院同意。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議今天併案審查國民黨立委傅崐萁、洪孟楷、翁曉玲所提國家通訊傳播委員會組織法第4條條文修正草案等案。

黃國昌會中發言提到，口口聲聲說NCC委員不可以用政黨比例代表制的民進黨，實際上做的事情，就是邀請柯文哲到總統府去的時候，「蔡總統親自開口說接下來4名委員，國民黨2席、台灣民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好」。

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黃國昌說，NCC委員可以這樣分配嗎，這就是民進黨所謂的不能按照政黨比例代表，但掌握多數、掌握最高權力的人卻想要私下用喬的；他公開說過，民眾黨拒絕這樣的建議，因為NCC不應該讓民進黨搞爛。

黃國昌也在臉書發文表示，即將卸任的總統想私下喬NCC人事，已經很可恥了，沒想到醜事被揭露後，竟然還敢說謊，請蔡總統指教，他所發表的言論哪裡並非事實，不要只敢躲在發言人背後，企圖用謊言遮掩民進黨的沉淪。（編輯：謝佳珍）1130501