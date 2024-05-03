台韓簽署聲明 宣示共同打擊數位性犯罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北3日電）NCC今天表示，NCC與衛福部、韓國放送通訊審議委員會（KCSC），今天簽署「打擊數位性犯罪Combating Digital Sex Crime Online」共同聲明，宣示結合台灣跟韓國政府的力量，為打擊數位性犯罪共同努力。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿，網路因具備跨境與即時的特性，成為資訊重要媒介與意見交流場域，但也帶來各國政府急欲解決的違法內容散布問題，尤其在防制兒少性剝削影像和未經當事人同意散布的成人性影像方面，國內外都具有高度共識。

NCC表示，台灣兒童及少年性剝削防制條例的主管機關為衛福部，KCSC則負責審理韓國廣電與網際網路違法內容，這次共同簽署聲明，聲明具備3大重點。

NCC說，首先，讓民眾了解數位性犯罪內容與數位私密影像的負面影響，也包括未經同意散布私密影像和深偽影像等。其次是透過分享觀點與作法，強化雙邊連結。最後是促進國際社會，進一步認識到政府、科技業與公民社會需終止濫用行為。

NCC官員說明，希望透過聲明加強國際交流與合作，實務上還是各自適用目前各國的機制來運作。這次聲明的意義在於，如果數位性犯罪內容在韓國，可以透過雙方資訊互換、加速下架處理數位性犯罪的內容，不會因為在境外就完全無法處理。

NCC指出，這項聯合聲明是全球參與的展現成果，相關內容KCSC也已經分別跟澳洲及法國簽署；全球社群持續努力抑制數位性犯罪，將深化跟KCSC的交流，建立安全可信賴的網路環境。（編輯：翟思嘉）1130503