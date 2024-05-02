府駁斥喬人事指控 籲黃國昌勿再編謊言

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（中央社記者溫貴香台北2日電）總統府發言人林聿禪今天表示，總統蔡英文與民眾黨主席柯文哲的談話，從未提及任何關於人選、政黨比例組成等細節，更遑論兩人在「喬人事」；民眾黨立委黃國昌若還有質疑，請拿出具體證據，不要為了一個謊言又再編其他謊言掩蓋。

黃國昌昨天提及，蔡總統曾向柯文哲提議，接下來國家通訊傳播委員會（NCC）4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席；黃國昌今天受訪再度指出，蔡總統與柯文哲喬人事，並稱府方施壓要他別再談。媒體也報導，「府高層傳訊白營喬NCC」。

林聿禪下午指出，柯文哲稍早已清楚回應記者「有談到NCC，但是沒有講到人事細節」。

林聿禪表示，蔡總統並未授權任何主要幕僚對外談及任何人事，黃國昌若還有質疑請拿出具體證據，不要為了一個謊言，又再編其他謊言掩蓋。

林聿禪說，柯文哲已說出事實，而蔡總統跟柯文哲的談話，確實僅有期盼在野黨後續在國會審議NCC等議案時，能夠理性監督審查，從未提及任何關於人選、政黨比例組成等細節，更遑論兩人在「喬人事」，這些都是不負責任的謊言。

林聿禪呼籲黃國昌「問政從實」，既然無憑無據的捏造「喬人事」的謊言，現在應該做的就是承認錯誤，勇敢面對自己，而非一再透過放話，又以有所謂府方「想要用各方壓力迫使他們不要再談」的再一個謊言來掩蓋。（編輯：謝佳珍）1130502