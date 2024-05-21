美學者：賴總統就任 華府應務實助台提升防衛能力

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（中央社記者張欣瑜舊金山20日專電）美國智庫3名學者於「外交政策」雜誌刊文說，美國長期對待台灣方式已不合乎新的現實，在中共解放軍規模和軍力日益擴張局面下，華府應利用台灣新總統上任時機，認真看待台灣議題，透過軍售武器和務實敦促台灣提升自衛能力。

總統賴清德上任，「賴清德時代」揭開序幕。在這個時代轉捩點、及持續變化的全球政治環境下，一派美國政治學者呼籲，華府應改變對待台灣的態度。

「外交政策」雜誌（Foreign Policy）今天刊出由美國智庫「蘭德公司」（RAND）學者郭泓均（Raymond Kuo）、喬治梅森大學（George Mason University）安全政策研究中心副主任洪澤克（Michael Hunzeker）、華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的全球中國中心（Global China Hub）研究員克里斯多福（Mark Christopher）共同撰述的政治評論。

評論寫到，在賴總統就職之際，美國外交政策圈關注新政府是否會偏離前總統蔡英文的兩岸政策；不過，台灣現在是一個成熟的民主國家，台灣領導者代表數百萬理解國際情勢風險、且對挑起戰爭毫無任何興趣的選民。

即便民主已改變台灣，但華府對待台灣的方式並未跟上腳步。現在該是時候「認真起來」，而非僅是採取無助於台灣防禦的象徵性行動，如此會消耗台灣政府的精力和台灣民眾的注意力，卻無法有效改善兩岸軍事平衡。

學者闡述，認真看待台灣，意味美方應交付台灣已經付款採購的美製武器、敦促台灣接納採取不對稱防禦態勢、增強台灣國軍能力，以及利用美國盟友之力。

學者認為，華府長期以來對台灣的態度，立基在一套已經不存在的軍事和政治基礎上。舊有方式之所以有效，是因為數十年來，美軍毫無疑問地具備在中國犯台時的對抗能力。不過，軍事平衡已出現重大變化。

中國軍事開支幾乎與美國不相上下，解放軍規模和作戰能力大幅提高，其海軍是當今世上規模最大，未來5年將擴張近20%，而美國戰艦數量將減少。因此，學者主張，華府必須透過一系列行動，來加快掌握新的現實。

首先，美國須表明，台灣要在自我防衛中發揮有意義的作用。對待台灣應一視同仁，與任何其他受敬重的夥伴一樣，用盡可能的高標準來看待台灣。

學者也提到，美國還可讓國防企業優先考慮履行與台灣的合約，以解決台灣已經支付但尚未收到的價值近190億美元（約新台幣6123億元）軍購訂單積壓問題。

另外，學者認為，華府也可透過聯合生產和技術轉移方式，支持台灣在具戰略意義領域發展國防產業。這有助台灣快速取得對抗中國侵犯時所需武器，對於不適用於防禦全面攻擊的軍事能力，華府應表明不支持。五角大廈應被授權，從根本上增加協訓台灣國軍規模和範圍。

學者指出，美國最重要的不對稱優勢（asymmetric advantage）便是擁有強大盟友和夥伴網絡，而這些盟友和夥伴，同樣對中國日益擴張的軍事野心感到憂心。

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為因應北京激進的經濟和軍事行動，日本、立陶宛、菲律賓、印度、澳大利亞等國家展現出支持台灣的立場，美國應利用這些有利因素，促成區域盟友和夥伴，來制定更強大的聯合軍事計畫，應對台海的突發狀況。

學者呼籲，賴總統就職為美台關係提供一個合乎邏輯的轉捩點，華府應善用這個時刻，來展現迄今為止尚缺乏的認真目標，以實際行動取代廉價空談。（編輯：張芷瑄）1130521