烏克蘭議員見蔡總統 感謝台灣在戰爭爆發時相挺制裁俄國

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（中央社記者溫貴香台北27日電）烏克蘭國會友台小組議員盧狄克今天晉見總統蔡英文表示，非常感謝在戰事爆發時，台灣沒有任何猶豫，也沒有袖手旁觀，而是挺身而出實施制裁，對烏克蘭提供支持，並表示與烏克蘭同在；這對烏克蘭來說非常重要。

總統上午在總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮陪同下接見烏克蘭國會友台小組議員盧狄克（Kira Rudik）及烏克蘭國會前議員霍普科（Hanna Hopko）及立陶宛國會歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）。盧狄克對於總統撥冗接見深感榮幸。

盧狄克說，昨天受到熱情款待，也很高興聽到外交部長吳釗燮宣布擴大對烏克蘭的援助。她知道烏克蘭的媒體、國會議員及人民對此皆大表歡迎。

她提到，非常感謝在戰事爆發時，台灣沒有任何猶豫，也沒有袖手旁觀，而是挺身而出實施制裁，對烏克蘭提供支持，並表示：「我們與烏克蘭同在。」這對烏克蘭來說非常重要，今天的訪問正是表達感謝。

盧狄克同時也是泛歐自由黨派聯盟副主席，該聯盟的目標之一，是為全球自由及民主政黨建立聯盟。她也要傳達來自烏克蘭及歐洲民主社群的敬意與支持，歐洲對蔡總統的支持日增，有朝一日她將再度來台訪問，以彰顯雙邊正在建立的關係有多堅實。

盧狄克感謝蔡總統做為女性領導的典範，因為在戰爭時，女性需肩負2、3倍，甚至是10倍的重擔，包括戰鬥、照顧家人及做為典範，並相互支持。

盧狄克贈送烏克蘭婦女為蔡總統特別製作的禮物－繡有烏克蘭花朵的刺繡，象徵女性在丈夫征戰沙場期間，以自己的手工藝品照顧家人和養家，同時展現贏得勝利之後，烏克蘭的土地之美。這些花朵也象徵冬天過後，春天就會到來—這就是奮鬥的目標，「榮耀歸於烏克蘭」。

帕維里歐尼斯致詞表示，有些國際組織和領導人迎合邪惡，與之起舞，提供資助，就像他們對普丁的投資。因此，必須加以阻止，並建構一個獨裁政權受到國際法禁止或永遠不再攻擊的世界。「我們共同合作，建立模式和連結。從政府、智庫到企業界，讓世界成為我們的世界，而不是帝國或獨裁政權的世界」。

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霍普科說，希望年輕世代能致力於關鍵的新科技、教育及科學領域，而非為了必須對抗威權主義而抗爭。透過擊敗俄羅斯的帝國主義，也將阻止中國的擴張主義，這對全世界而言，將是一個強而有力的訊息。

霍普科相信在明年，烏克蘭武裝部隊將重返領土，收復克里米亞是明年可實現的目標。對於蘇聯解體後，烏克蘭沒有與台灣發展雙邊關係，她感到很遺憾，否則現在便可享有極具成效的經貿關係。（編輯：林興盟）1111027