強化台烏立陶宛夥伴關係 總統：團結抵抗威權主義

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（中央社記者溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天接見烏克蘭國會友台小組議員及立陶宛國會議員表示，台灣和烏克蘭及立陶宛，位處威權主義擴張的第一線，對於烏克蘭的處境特別感同身受，台灣絕對會是烏克蘭的堅實夥伴。

總統也感謝立陶宛在面對中國強大的壓力下，和台灣互設代表處，堅定捍衛台灣和立陶宛之間的友誼。相信未來台灣、烏克蘭及立陶宛等民主國家，一定會持續深化民主夥伴關係，展現團結抵抗威權主義的強大力量。

總統上午在總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮陪同下接見烏克蘭國會友台小組議員及立陶宛國會議員，蔡總統致詞時首先歡迎訪賓用行動具體展現民主國家積極結盟的團結力量。

她說，尤其是烏克蘭國會友台小組議員魯迪克（Kira Rudik）及前議員霍普科（Hanna Hopko），在面對砲火的風險及旅途的艱難之下，歷經將近40小時的車程及航程來到台灣，這樣堅定的精神和情誼，非常感佩。

總統說，從今年2月開始，俄國入侵烏克蘭的戰爭，對全世界的民主秩序、自由及人權價值都造成了重大的影響。這場戰爭，讓全球民主夥伴都意識到，必須團結對抗威權主義的擴張。

她強調，台灣和烏克蘭及立陶宛，都位處威權主義擴張的第一線；因此，對於烏克蘭的處境特別感同身受。台灣在第一時間，就嚴正譴責俄羅斯的侵略，也參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。不只是政府，民間也很積極，發起募捐行動協助遠離家園的烏克蘭人民，並獲得民間非常踴躍的回應。

另一方面，總統表示，立陶宛在面對中國強大的壓力之下，和台灣互設代表處，堅定捍衛台灣和立陶宛之間的友誼。這些行動都充分展現，台灣、立陶宛及烏克蘭，堅定捍衛自由民主的價值，以及相互扶持、團結對抗威權主義擴張的精神。

總統說，在立陶宛國會歐洲事務委員會副主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）鼓吹之下，烏克蘭國會外交政策委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko），即使面對中國的壓力，依然發動成立烏克蘭國會台灣友誼小組，並且獲得15名跨黨派議員的支持。

總統提到，立法院也呼應這項行動，在這個月成立了「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」。就在前天，訪賓也前往立法院參訪，在這樣艱難的時刻，雙方的交流格外具有意義。相信未來，台灣和烏克蘭會繼續深化民主夥伴關係，有更多的合作交流。

她並說，台灣也做了準備，並編列預算，將和中東歐理念相近夥伴，共同協助烏克蘭戰後的重建工作，也希望烏克蘭人民能夠早日重建家園。

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總統表示，聽說昨天的台灣烏克蘭友誼酒會上，魯迪克和烏克蘭在台僑民、學生，一起唱出烏克蘭國歌。這股堅定捍衛國家的精神，非常令人感佩。這也呼應了魯迪克所說的，只要在一個房間中，有兩個烏克蘭人會唱烏克蘭國歌，烏克蘭就不會滅亡。

最後，總統再次表達，台灣絕對會是烏克蘭的堅實夥伴，相信未來台灣、烏克蘭及立陶宛等民主國家，一定會繼續強化彼此之間的結盟關係，展現團結抵抗威權主義的強大力量。（編輯：蘇志宗）1111027