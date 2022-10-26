吳釗燮3聲明挺烏克蘭 將捐5600萬美元協助重建

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（中央社記者賴于榛台北26日電）外交部今天舉行台灣烏克蘭友誼酒會，外交部長吳釗燮發表3聲明，包括已編列明年度預算，將捐贈5600萬美元（約新台幣18億元）協助烏克蘭重建醫院、學校與關鍵基礎設施。

烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）與立陶宛國會議員暨歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）等人及立法院「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」會長、民進黨立委黃世杰等立委皆出席酒會。

吳釗燮致詞時說，台灣看到在烏克蘭發生的戰爭暴行十分心碎，戰火波及無辜百姓的學校、醫院、住所等都是不該發生的事情；因此從戰爭一開始，台灣就知道該與烏克蘭站在一起，並加入世界民主國家的行列，譴責俄羅斯。

他表示，很高興外交部能舉辦酒會向烏克蘭人致意，今天在場的所有人都是烏克蘭人，台灣也將持續協助烏克蘭。

吳釗燮隨即發表3項協助烏克蘭的聲明；他說，外交部已經列出預算，將捐贈5600萬美元（約新台幣18億元）協助烏克蘭重建，此筆預算須等立法院審查通過，但今天在場有跨黨派立委聲援烏克蘭，相信可以順利通過。

至於預算用途，吳釗燮表示，這筆預算會用於支持烏克蘭重建學校、醫院或是重要的關鍵基礎設施，只要烏克蘭民眾或政府認為有需要的，台灣都會幫忙，也會繼續與理念相近的國家，像是波蘭、斯洛伐克、捷克、立陶宛等團結協助重建烏克蘭。

第二，吳釗燮指出，外交部明年的台歐連結獎學金名額將開放給烏克蘭學生申請，這是除了已經開放給烏克蘭學生與學者之外的額外名額，同時也正與教育部討論，期盼台灣的大學能開放更多獎學金額給烏克蘭學生。

第三，吳釗燮說，台灣在基輔沒有代表處，過去烏克蘭相關連繫業務要透過莫斯科代表處經手，但這是不對的，加上台灣在波蘭已經建立了台灣與烏克蘭合作的工作小組，波蘭也是烏克蘭的支持者，因此現在與烏克蘭相關連繫業務，將移撥到波蘭的工作小組。

吳釗燮表示，烏克蘭對台灣而言是非常好的模範，台灣人看到烏克蘭人勇敢捍衛家園深深動容，也明白有決心自我保護是多麼珍貴的事情。

他說，現在烏克蘭正在奮戰反擊中，俄軍節節敗退，烏克蘭漸漸收復失土，相信烏克蘭最後一定會把俄羅斯人趕出烏克蘭，終將迎來勝利，願榮光歸烏克蘭。（編輯：蘇志宗）1111026