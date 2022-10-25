烏克蘭國會議員訪立院 用國家慘痛經驗籲世人團結抗獨裁

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（中央社記者范正祥台北25日電）立陶宛國會歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯今天參訪立法院時指出，民主台灣比大家想像的更為強大；同行的烏克蘭國會議員盧狄克說，預防威權獨裁侵略須民心團結做足防備，沒有灰色地帶。

立法院長游錫堃接見帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）和盧狄克（Kira Rudik）時，立法院「台灣與波羅的海三國國會議員友好協會」會長、民進黨立委邱志偉，以及立法院「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」會長、民進黨立委黃世杰等人在場。

致詞時，游錫堃首先以立法院長及台灣民主基金會董事長身分，歡迎帕維里歐尼斯和盧狄克來台參與第11屆「世界民主運動」全球大會，並感謝對台灣的支持。

接著，游錫堃也表達對立陶宛及烏克蘭對抗威權的肯定。他指出，立陶宛自去年宣布設立以台灣為名的代表處後，隨即不斷遭受中國的恫嚇，外交關係降級、經濟手段壓迫，但立陶宛展現堅定的立場與勇氣捍衛民主價值；而烏克蘭對抗俄羅斯的入侵，站在對抗霸權的最前線，向全世界展現不屈的精神與堅強的立國精神。

游錫堃表示，面對威權霸凌，台灣不會置身事外，因為只有全世界的民主社群連結在一起，堅定向威權政體展現追求民主和捍衛自由決心，才能夠伸張國際正義；未來也希望彼此間能有更加深入的合作及交流，一起捍衛全球和平穩定發展。

前立陶宛駐美大使、現任國會歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯致詞時說，民主台灣比大家想像的更為強大。他指出，民主團結大家，呼籲全世界民主國家應該一起合作抵擋威權政權，尤其在經貿方面應該切斷對獨裁政權的投資與往來。

同行參訪立法院的盧狄克致詞時說，此行訪台她有多重身分，是烏克蘭國會議員，也是烏克蘭台灣國會友好小組成員，以及烏克蘭選民之聲黨（Golos）黨魁。

盧狄克於今年烏俄戰爭剛爆發時，無所畏懼在推特上張貼自己手持步槍的照片以示堅定捍衛家園的決心，引起國際關注。她今天致詞時特別分享戰爭啟示，指出勇敢的烏克蘭人民為了自由民主價值對抗俄羅斯入侵，抵抗威權，捍衛領土。

談及如何預防威權獨裁國家侵略，盧狄克提出了幾項建議，首先，民主國家應切斷與威權獨裁國家的經貿往來，不要在威權獨裁國家進行投資；其次，全世界不應姑息侵略行為；另外，必須透過國際法凍結侵略國家資產，替罪行付出代價。

盧狄克表示，烏克蘭的慘痛經驗告訴世人，不要以為威權獨裁國家不會發動戰爭，一切都有可能發生，預防威權獨裁侵略須民心團結做足防備，沒有灰色地帶。

帕維里歐尼斯和盧狄克今天會見游錫堃之前，先到立法院議場參觀，朝野各黨都有立委到場歡迎，大家手持立陶宛、烏克蘭、中華民國國旗，氣氛歡樂。

民進黨立委王定宇在臉書發文指出，帕維里歐尼斯特別拉了他到旁邊談了一會，至於談的內容，執行的時候就會向民眾報告揭露。（編輯：蘇龍麒）1111025

烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）（右2）等一行訪台，25日上午參訪立法院，盧狄克向世界展示烏克蘭抗俄決心，並感謝台灣的支持。中央社記者鄭清元攝 111年10月25日

烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）（前排）25日參訪立法院時分享烏俄戰爭啟示指出，預防威權獨裁侵略須民心團結做足防備，沒有灰色地帶；立法院長游錫堃（後排右）鼓掌認同，另立陶宛國會歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）（後排左）在場。中央社記者范正祥攝 111年10月25日

烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）（圖）訪台，25日參訪立法院，會晤院長游錫堃並發表談話，分享戰爭啟示，並感謝台灣支持烏克蘭。中央社記者鄭清元攝 111年10月25日

立陶宛歐洲事務委會副主席帕維里歐尼斯（Zygimantas Pavilionis）（前右）、烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）（前左）25日參訪立法院，兩人在參觀議場後接受媒體訪問。中央社記者鄭清元攝 111年10月25日

烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）（右）25日參訪立法院議場，與民眾黨立委邱臣遠（左）一同舉著國旗自拍。中央社記者鄭清元攝 111年10月25日

立法院長游錫堃（右2）25日在立法院秘書長林志嘉（右1）等人陪同下，接見烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）（左1）、立陶宛歐洲事務委會副主席帕維里歐尼斯（Zygimantas Pavilionis）（左2）一行並合影。中央社記者鄭清元攝 111年10月25日

立法院長游錫堃（右）25日在立法院接見烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）（左）、立陶宛歐洲事務委會副主席帕維里歐尼斯（Zygimantas Pavilionis）（中）一行，致詞表達對立陶宛及烏克蘭對抗威權的肯定。中央社記者鄭清元攝 111年10月25日

立法院長游錫堃（右起）25日在立法院接見烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）、立陶宛歐洲事務委會副主席帕維里歐尼斯（Zygimantas Pavilionis）一行，游錫堃與盧狄克握手致意。游錫堃表示，在正值烏克蘭局勢動盪時刻，盧狄克仍來到台灣用具體行動表示對台灣的重視，他代表國會致上最誠摯的謝意。中央社記者鄭清元攝 111年10月25日