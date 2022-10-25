世界民主運動大會開幕 總統：台灣絕不因中恐嚇動搖

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）總統蔡英文今天出席世界民主運動全球大會開幕式時表示，台灣絕不會因中國不斷文攻武嚇動搖，台灣民主韌性的基礎是強大的公民社會，政府正修法調降青年投票年齡，讓年輕人做出更多貢獻。

第11屆世界民主運動（World Movement for Democracy）全球大會今天到27日在台北舉行，超過70國的300多名政要、學者、民運領袖出席。開幕式嘉賓包括2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）、身兼台灣民主基金會董事長的立法院長游錫堃、台灣青年民主協會理事長張育萌。

蔡總統致詞時首先向與會者表達歡迎，她表示大家是台灣解除邊境管制隔離措施後，來台的首批大型會議訪賓。

蔡總統表示，現今是民主運動在冷戰後遭受最大挑戰之際，俄羅斯入侵烏克蘭是極大罪行，可見在極權主義之下沒有規則可言，台灣也受俄烏戰爭影響，不斷遭受來自中國各式文攻武嚇，希望動搖台灣的民主。

蔡總統表示，台灣絕不會因此動搖，因為台灣很珍惜自己的民主制度，台灣人民相信和平，將主動對抗任何要動搖民主的勢力。她很榮幸在此分享台灣民主的韌性，台灣從大家身上學習到許多，民主是與會者共同信奉的基本價值觀，必須確保政府高度透明，且人人都對國家的未來有參與權。

蔡總統表示，台灣民主韌性的堅實基礎是公民社會，公民社會是台灣民主最大功臣，將持續動員民間跟政府對話，她相信公民社會對台灣政府的影響，在亞洲是領先且無與倫比的，為讓更多年輕人貢獻真知灼見、提供幫助，政府正在修法將年輕人投票年齡下調。

蔡總統表示，她非常開心得知，今天大會開始前，已有好幾國舉行青少年大會，她相信透過大會將有更多年輕人加入民主運動行列，看到俄羅斯入侵烏克蘭狀況，台灣義不容辭要支持烏克蘭人民捍衛國土，遭遇威權體制威脅時，只能透過團結因應挑戰。

蔡總統強調，不能忘記民主的韌性與價值觀，要知道威權體制如何運作，並強化彼此民主聯盟關係，今天的大會是最好的時機，提供重要的團結合作資源。蔡總統致詞完，全場多數與會者都起立鼓掌。（編輯：潘羿菁）1111025