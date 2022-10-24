世界民主運動大會25日登場 蔡總統：結盟反制威權

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（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文今天接見世界民主運動全球大會聯合訪問團，她說，威權政權透過經濟戰、資訊戰、認知戰等方式，企圖影響民主國家體制的穩定運作；當民主國家團結一致產生更強大的結盟力量，才能有效反制威權政權帶來的各項挑戰。

第11屆「世界民主運動」（World Movement for Democracy, WMD）全球大會，將從10月25日至27日在台灣舉行。

蔡總統今天在總統府接見由「美國國家民主基金會」主席沃拉克（Kenneth Wollack）所率領的訪問團，包括2021年「諾貝爾和平獎得主」暨世界民主運動指導委員會主席瑞薩（Maria Ressa）等多人與會。

蔡總統致詞提到，這次的全球大會是邊境解封之後，在台灣舉行的民主盛會，出席的貴賓來自全球70個國家、200多位民主運動人士，齊聚一堂交換寶貴意見。她相信，透過這次大會可以繼續推動民主國家的團結合作，讓全球民主發展更堅實有力。

蔡總統說，當前全球的民主發展，正遇到威權主義擴張的嚴峻挑戰，威權政權透過經濟戰、資訊戰、認知戰等不同方式，企圖影響民主國家體制的穩定運作。

她說，世界民主運動全球大會今年度主題是「主導民主未來：為新領域團結發聲」，這是再次明確揭示，當民主國家團結一致產生更強大的結盟力量，才能夠有效反制威權政權帶來的各項挑戰。

蔡總統指出，大家從世界各地前來共同參與盛會，用行動展現對民主國家結盟的支持，就是團結力量的重要展現。

她說，面對多重的挑戰，台灣不斷強化國防戰力韌性，包括在今年初成立全民防衛動員署，落實全民國防，也透過數位發展部的力量，打造更高層級國家資安聯防體系，協助對抗假訊息和認知作戰。

蔡總統說，今年初以來，俄羅斯入侵烏克蘭，眾多民主國家都發聲譴責俄羅斯，也積極透過許多具體行動聲援並支持烏克蘭。這次大會當中將有來自烏克蘭的代表與許多民主運動人士，共同分享對抗威權主義心得。

蔡總統表示，非常期待在對抗錯假訊息、強化全民防衛動員等不同面向，與來自全球的民主夥伴互相學習、交換意見，並進一步強化全球民主夥伴的結盟力量。

隨後致詞的沃拉克表示，現在的民主模範，比起15年前，少了很多，許多人也認為，人類自然而然會希望有強人政治，希望有強而有力的男人來領導，但台灣卻反駁了這樣的說法。

沃拉克認為，台灣的民主典範，以及台灣對於全球自由進一步提升的決心依然強健，台灣也再次向全世界展現，在一個民主社會中，領導人也可以是一個強而有力的女人。

他說，台灣是一個還算年輕的民主政體，台灣也是在40年的戒嚴後，才轉型民主化；即便台灣對內對外都有許多挑戰，但台灣民主卻沒有任何倒退、衰亡的意思；事實上，台灣民主不但沒有要衰亡，甚至台灣的民主讓台灣的公民更加團結，台灣的民主也確保台灣能夠持續繁榮穩定。（編輯：翟思嘉）1111024