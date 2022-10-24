會見蔡總統 德國議員：死刑是非常不人道懲罰[影]

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（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文今天接見德國國會人權委員會訪團，德國議員海特向蔡總統提到，台灣仍有判死、執行死刑，但死刑是非常不人道懲罰。對於兩岸議題，海特認為，海峽的現狀若要改變，必須用和平方法，而且必須雙方都達到一致才可以改變。

蔡總統今天在總統府接見「德國國會人權委員會訪團」，這次由海特（Peter Heidt）率領的訪問團，共有6名跨黨派國會議員。

蔡總統致詞提到，跨黨派國會議員組成訪團，非常具有意義，展現德國國會對台灣堅定支持；台德在許多重要領域都有深厚合作關係，去年台德貿易總額突破200億美元，創下歷史新高；這6年來，台德陸續簽署多項合作協議，包括科技、能源轉型、金融監理、轉型正義等不同領域，成果豐碩。

蔡總統說，台灣與德國也是共享民主自由價值的重要夥伴，感謝德國在國際上對台灣的堅定支持。德國是今年度七大工業國集團（G7）輪值主席國，也透過G7外長的聯合聲明表達維持台海和平的重要性；今年德國國會首度通過支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），德國健康部長也在WHA上，明確表達支持台灣的國際參與。

蔡總統指出，台灣和德國對於人權理念都有堅定支持，也做了許多重要努力。台灣雖然不是聯合國成員，但主動建立國家人權報告審查機制，邀請國際人權專家來台，建構國際人權對話平台，目前為止，已發表3次國家報告。

她說，政府進一步強化兩公約在台灣落實，並設置符合聯合國巴黎原則的獨立人權機構、也就是人權委員會，讓人權理念更能夠向下扎根並且持續朝向人權立國理念邁進。

蔡總統希望訪賓能夠把台灣接軌國際人權體系的努力，以及對民主自由人權的重視，分享給國際社會。

影片來源：presidentialoffice

隨後致詞的海特提到，他們了解台灣面對一個強大的鄰居、中國的情況相當複雜，也注意到中國領導人習近平在中共20大對台灣提出的威嚇，並注意到美國眾議院議長裴洛西來台後，中國大陸的反應，也知道中國大陸對香港所帶來的影響。

海特認為，台灣是在這個制度性競爭的最前線，台灣不是只有面對口頭上的威嚇，事實上，台灣是面對真正軍事的威懾，從德國的角度來說，海峽的現狀若要改變，必須用和平的方法改變，而且必須雙方都達到一致才可以改變。

海特說，他們非常有興趣了解，台灣面對一個那麼大的威嚇，怎麼捍衛自己的國家，面對中國大陸的威嚇與滲透，人權扮演什麼樣的角色；他們也對台灣媒體自由印象非常深刻，他們了解如果目前在台灣，媒體自由還有一些限制，那應該是為了保護自己，因為中國大陸應該都有一些干預的企圖。

另外，海特也說，作為一個人權推動者，他必須提出死刑的事情，在台灣目前仍有判死刑、執行死刑的情況，身為一個基督教信徒，死刑是非常不人道的懲罰，不是只有對死刑犯，對於那些判死刑的法官、那些要執行死刑的官員來說，是很不人道。

海特提到，台灣與德國的友誼關係良好，在經濟、法律、科學、文化領域都有密切合作，他希望未來可以更深化貿易關係跟科學關係，也希望未來深化政治關係。（編輯：謝佳珍）1111024