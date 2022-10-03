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德國議員訪台會蔡總統：若台灣受到武力威脅會協助支援[影]

2022/10/3 10:51（10/3 11:21 更新）
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德國國會友台小組主席威爾許（中）表示，如果台灣受到武力威脅將會協助、支援台灣。（圖取自總統府YouTube頻道網頁youtube.com）
德國國會友台小組主席威爾許（中）表示，如果台灣受到武力威脅將會協助、支援台灣。（圖取自總統府YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者葉素萍台北3日電）德國國會友台小組主席威爾許今天向總統蔡英文表示，台灣人應該很驕傲台灣的民主發展；他也說，德國國會在不同文件跟不同的討論中都提到，「如果台灣受到武力威脅，我們也會勇敢地站出來協助台灣、支援台灣」。

蔡總統今天在總統府接見德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯：魏爾胥）訪團。

威爾許致詞時首先感謝蔡總統祝賀德國的國慶日，他提到，自己長期參與德國的政治，德國統一當然對於德國有特別重要的意義。

威爾許說，他與蔡總統是多年的朋友，他記得2011年時，蔡總統訪問柏林，那是兩人第一次會面，之後他也誠摯祝福她當選中華民國總統。他說，德國與台灣有很多共同處，當時蔡總統是反對黨黨主席，他則是執政黨的黨團成員；可是今天他是反對黨的黨團成員，這就是民主的價值。

他說，台灣人應該很驕傲台灣的民主發展，民主能夠發揮作用，特別是台灣的民主發展，在亞洲具有非常重要的意義，民主自由、還有人民的生活，展現在台灣經濟的成功，世界也是有目共睹。

威爾許指出，台灣不僅是德國在亞洲重要的貿易夥伴，如果沒有台灣的半導體，全球的工業可能會有很大的問題。

他說，德國國會也很認同彼此雙邊的合作交流，特別是對外交關係的加強，非常重要。另外，他提到，在歐洲，他們的鄰國正受到嚴重軍事攻擊，勇敢的烏克蘭人捍衛著國家與自由民主。

威爾許指出，德國國會也在不同文件跟不同的討論中提到，如果台灣受到武力威脅，「我們也會勇敢地站出來協助台灣、支援台灣」。

他說，幾十年來，雙邊已經有合作，不只在經濟合作、學術交流，年輕人也有很多交流，他認為，要鼓勵年輕人的交流，去認識更多的自由民主的真諦；他強調，台灣是德國重要的朋友。（編輯：翟思嘉）1111003

影片來源：presidentialoffice
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