德國議員訪台：民主台灣遭中國威脅 有必要表達支持

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德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）（中）2日清晨率跨黨派訪團搭機來台，外交部由常務次長俞大㵢（左）前往接機，部分團員因班機銜接問題，會在2日下午或3日陸續抵達。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月2日

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（中央社記者林育立柏林2日專電）德國國會跨黨派多位議員今天起訪問台灣，訪團成員、隸屬執政社民黨的議員布德表示，在台灣受軍事威脅之際，民主國家有必要向台灣表達支持。

德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯魏爾胥）等6位國會友台小組成員，預計今天飛抵台灣展開5天的訪問行程。

這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發2年多以來，德國第一個訪台的代表團，將晉見總統蔡英文、會晤立法委員並拜會智庫。

中國在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，升高對台灣的軍事威脅，威爾許在出發前接受「德國第一電視台」（ARD）訪問時表示，和平訪問一個民主國家不是問題，問題在於一個緊張的獨裁國家，用飛彈和軍事攻擊等過度反應來回應言論。

另一位訪團成員、隸屬執政社會民主黨（SPD）的布德（Katrin Budde）強調，在民主台灣受到中國軍事威脅之際，其它民主國家有必要向台灣表達支持。

這次訪團由6位議員組成，分別來自社民黨、綠黨、自民黨（FDP），及反對黨基民/基社聯盟（CDU/CSU）、德國另類選擇黨（AfD）、左派黨（Die Linke），涵蓋朝野所有6個政黨，可說相當具有代表性。

德國國會在官網聲明說，友台議員此行將拜會台灣政府、國會和公民社會的代表，討論台灣的政治和經濟情勢、台德關係及台海局勢，尤其是與中國緊繃的關係。

此外，訪團還將與德國企業代表座談，聚焦台灣的能源和數位發展政策，並計劃參訪台南科學園區。（編輯：韋樞）1111002

德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）（左3）2日清晨率跨黨派訪團搭機來台，外交部常務次長俞大㵢（左4）及德國在台協會人員前往接機，一行人由台灣駐德國代表謝志偉（右1）陪同搭機來台，隨即由接機人員引領禮遇通關。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月2日