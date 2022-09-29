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德國會跨黨派訪團10/2來台 將見蔡總統、交流供應鏈安全合作

2022/9/29 13:22（9/29 14:07 更新）
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德國國會友台小組主席威爾許（圖）10月2日將率跨黨派訪團來台訪問。（圖取自facebook.com/klauspeter.willsch）
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（中央社記者黃雅詩台北29日電）德國國會友台小組主席威爾許10月2日將率跨黨派訪團來台，外交部表示，這是疫情爆發以來，睽違3年的首個德國訪團，也是中國以藉口對台軍演後，繼法國再有另一歐洲重要國家議員以實際到訪挺台。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯魏爾胥）預定10月2日至6日來台訪問，團員包括跨黨派5位友台小組副主席，一行共7人，外交部表示誠摯歡迎。

歐江安指出，此次德國國會友台小組訪團是繼2019年COVID-19疫情爆發以來，睽違3年的第一個德國訪團，不僅是德國國會的官方正式出訪性質，也是在中國藉口美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台升高對台軍事威脅後，繼法國國會訪團又一歐洲重要國家以實際行動展現對台灣堅定支持，外交部對此表示感謝。

歐江安說，訪團7位成員分別代表德國基民/基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自民黨、另類選擇黨及左黨。訪賓此行將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，並將與「台灣與德國議會議員友好協會」委員會晤、拜會立法院、與安全議題相關的機構及智庫晤談交流。

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訪賓另將參訪台南科學園區並與廠商交流，持續深化台德在經貿投資、高科技產業及供應鏈安全等領域的合作。

外交部表示，台德是共享自由民主、法治人權的堅實夥伴，在全球威權主義持續擴張之際，面對中國升高對台軍事威脅，德國政府及國會持續強化對台海安全的關注，國會友台小組更以實際行動證明德國跨黨派對台灣的堅定支持；期盼繼續深化雙方交流合作，強化民主團結與韌性。（編輯：翟思嘉）1110929

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