太平洋島國峰會登場 美承諾增加金援與外交互動

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美國政府28日在白宮與太平洋島國領袖舉行峰會，美國國務卿布林肯（左）承諾將提供更多援助和強化外交關係，以對抗中國在太平洋地區的影響力。（路透社）

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國政府今天破天荒在白宮舉行峰會接待太平洋島國領袖，除表示各方已就未來的夥伴關係達成共識，並承諾提供「巨額」援助，以抗衡中國在太平洋地區不斷上升的影響力。

太平洋12個島國領袖在華府出席為期2天的峰會，另外2國派代表出席，澳洲、紐西蘭則以觀察員身分出席。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）上週表示，這場峰會將聚焦因應諸如氣候變遷和衛生等議題，與此同時，華府及其盟友也希望提升海上安全和太平洋島國與日本、澳洲和印度等國之間的通訊連結。

綜合法新社與路透社報導，這是美國首次舉行這類峰會。自二戰以來，美國一直將太平洋視為其海上後院，中國近年來持續在這個地區穩步擴張，兩個超級強權在此爭奪影響力，讓被夾在中間的一些區域國家左右為難。

各國領袖將在華府各地接受包括國務院、美國國會、海岸防衛隊總部、商界領袖，以及白宮的款待。拜登政府一名資深官員透露，華府今天也將公布專門為太平洋地區量身訂製的詳盡新戰略。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在國務院的開幕式上表示，雙方已就「美國與太平洋地區夥伴關係宣言」達成共識。

他拿著一份文件說，這表明美國和太平洋地區「對未來有著相同願景，且有共同建設未來的決心」。

布林肯說：「只有攜手努力，我們才能真正應對我們這個時代所有公民面臨的最大挑戰。」

他提及，美國將與太平洋島國合作對抗氣候危機、衛生緊急事件、提振經濟和維護「自由開放的印太地區」，讓每個國家，無論是大是小，「都有權利選擇自己的道路」。

布林肯與太平洋島國領袖們共進午餐歡迎他們，並承諾「你們可以指望美國與你們合作」。

布林肯說，峰會將發布一份文件，「我們已就此達成共識，這將為我們未來的合作提供藍圖」。

美國總統拜登預計明天會見太平洋島國領袖，美國官員希望透過這類面對面互動，幫助美國重建在太平洋地區的重要地位。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1110929