太平洋島國白宮峰會 美官員：華府將承諾巨額援助

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統拜登今天將破天荒舉辦高峰會接待太平洋島國領袖，官員指出，美方屆時將宣布「巨額」援助。華府期盼這場聚會有助於在南太平洋地緣政治競爭場域抗衡中國日增影響力。

路透社報導，12個太平洋島國領袖可望出席華府這場為期2天峰會，另外2國將派代表，澳洲、紐西蘭則將以觀察員身分出席。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）上週表示，這項峰會聚焦因應諸如氣候變遷和衛生等議題，與此同時，華府及其盟友也專注於提升海上安全和太平洋島國與日本、澳洲和印度等國間通訊連結。

美國向來將太平洋視為海上後院，中國在當地則持續穩步擴張。美中兩個超級強權在此爭奪影響力，被夾在中間的一些區域國家左右為難。這是自從第二次世界大戰以來，美國首次同時接待來自這個區域的那麼多位領袖。

各國領袖將在華府各地接受包括國務院、美國國會、海岸防衛隊總部、商界領袖，以及白宮的款待。拜登政府1名資深官員透露，華府今天也將公布專門為太平洋地區量身訂製的詳盡新戰略。

這名官員承認，華府不夠關注太平洋地區已有多年之久，現在則與盟國和夥伴國家密切合作「以增加更多資源、更多能量、更多外交接觸」。

他說，「我們將會提出巨大金額」，而且今天就會宣布。

他提到：「我們一直尋求調整我們的戰略，以滿足他們的目標和目的。」他指的是太平洋島國領袖已經宣布，以因應氣候變遷行動為優先要務的「2050藍色太平洋大陸策略」（The 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent）。

今天議程還將包括美國氣候特使凱瑞（John Kerry）午餐會。

中國與索羅門群島今年簽訂安全協議，成為這個區域步向軍事化的一項警示，也使得太平洋戰略競爭態勢急劇升高。

索羅門群島告訴受邀出席這場白宮峰會的太平洋島國，索羅門不會簽署峰會宣言，這使得外界對索羅門與中國的關係更為憂心。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）一再地展現出冷落美國的姿態，使得華府的憂慮加劇。

上述美國官員表示，他預期蘇嘉瓦瑞將出席峰會，美方也已經「積極交涉，索羅門似乎對這項計畫、對我們的安排，也對我們想要達成的目標感到滿意」。

這名官員還說，華府計劃將駐太平洋地區外交使節團從6個擴編為9個、對這個區域增派人力，美國國際開發總署（USAID）也將在斐濟重新設置辦公室。

他還提到，華府一直「致力推動」峰會發表聯合聲明，「提出更大願景讓美國和太平洋島國共同致力投入這些 重要的目標」。

另一名美國官員表示，美國海岸防衛隊和國防部將對這個區域增加部署，藉以支持太平洋島國，同時會針對安全合作展開協調，並且訓練「志同道合的夥伴」。和平工作團（Peace Corps）志工今年則將重返斐濟、東加、薩摩亞和萬那杜。

密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）昨天表示，各國一直在斟酌擬定峰會宣言，這是「一個願景聲明」，將涵蓋5個專題領域，包括以人類為中心的發展、因應氣候變遷、地緣政治與太平洋地區安全、商務、產業和貿易關係。

然而，敲定最終文本的努力本週遭遇問題。包括一名島國外交官在內的3名消息人士告訴路透社，美國國務院要求太平洋島國大使移除島國達成共識呼籲美國妥善處理馬紹爾群島核試汙染的相關文字。

國務院沒有回應置評請求。

帕努埃洛在喬治城大學（Georgetown University）指出，任何協商都有紅線，「有得有捨，才能達成共識」。

一名美國資深官員告訴法新社：「過去我們也曾經跟太平洋領導人開過類似這樣的會議，通常是在夏威夷或其他地方，開會一小時左右。我們從來不曾像這次這樣，這堪稱史無前例。」

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白宮表示，斐濟、馬紹爾群島、密克羅尼西亞、帛琉、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、索羅門群島、東加、吐瓦魯、庫克群島、法屬玻里尼西亞、法屬新喀里多尼亞領袖將參加峰會。

萬那杜和諾魯將派代表與會，澳洲、紐西蘭則將以觀察員身分出席。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1110928