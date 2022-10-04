蔡總統：台灣將邊境解封 與帛琉間旅遊更蓬勃發展

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（中央社記者葉素萍台北4日電）總統蔡英文今天接受新任帛琉駐台大使歐儒侃呈遞到任國書，蔡總統說，台灣即將於13日邊境解封，她相信雙方的旅遊觀光也會更加蓬勃發展。總統並非常期待與歡迎帛琉總統惠恕仁國慶期間率團來台首度國是訪問。

蔡總統今天在總統府接受新任帛琉共和國駐台特命全權大使歐儒侃（David Adams Orrukem）呈遞到任國書。

蔡總統致詞提到，她曾訪問帛琉，對於帛琉保護傳統文化與環境生態的決心，印象十分深刻；去年3月帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）來台訪問，共同推動觀光旅遊，這是當時全球疫情發生以來，第一位來到台灣的外國元首，充分展現出台灣與帛琉間堅定的情誼。

蔡總統說，13日台灣即將邊境解封，她相信雙方的旅遊觀光也會更加蓬勃發展。

蔡總統感謝帛琉多年來在國際場合對台灣的堅定支持，她說，惠恕仁在不同的國際場合，多次為台灣仗義執言，今年9月的聯合國大會，帛琉國務部長艾古斯也強烈呼籲支持台灣的國際參與。對於帛琉堅定的邦誼及支持，台灣人民都非常感動。

蔡總統說，歐儒侃外交資歷豐富，是資深優秀的外交官，也曾經在海洋資源局、旅遊局等中央部會擔任要職，她相信這些豐富的經歷能促使台灣及帛琉在相關領域的合作更加緊密，尤其歐儒侃與惠恕仁關係緊密，深受器重，這次出任大使，相信可以更積極強化台灣與帛琉的夥伴關係，並且為雙方展開更多的合作機會。

蔡總統並提到，惠恕仁即將在今年國慶期間率團來到台灣，進行首度的國是訪問，她非常期待跟歡迎。

歐儒侃表示，中華民國台灣與帛琉之間邦誼堅固，雖然他今天在如此隆重的場合，但說起話來就彷彿在跟家人講話一樣。

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歐儒侃說，中華民國台灣與帛琉關係深遠，當帛琉總統指派他擔任駐台大使時，他欣然接受。多年來，帛琉人民受惠於台灣一流的醫療設施，帛琉學生受益於台灣知名的教育機構，他將與台灣政府共同在農業、水產、觀光、交通運輸等台灣的強項領域促成合作機會，並以台灣的財政及商務作為帛琉人民的學習典範。

歐儒侃說，兩國均重視人權及民主，並在此基礎上攜手推動更美好、安全及自由的世界；兩國必會持續堅守民主、個人自由及法治等共同價值，並透過這些價值，讓兩國關係更緊密。（編輯：郭無患）1111004