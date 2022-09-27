聯大總辯論落幕 外交部感謝11友邦與多國高層挺台

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（中央社記者黃雅詩台北27日電） 外交部今天表示，20日至26日聯大總辯論期間，共有11位友邦高層為台灣仗義執言，也有美國總統拜登（Joe Biden）等多位理念相近國家高層發言支持台海和平，外交部對此誠摯感謝。

外交部發布新聞稿指出，在中國持續升高對台軍事恫嚇下，政府今年持續推動參與聯合國體系，外交部誠摯感謝友邦及理念相近國家在第77屆聯合國大會開議期間以各種多元方式展現對台支持，正面回應台灣反對武力威脅的訴求。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世在影片15分50秒處開始提到台灣。影片來源：United Nations

諾魯駐聯合國常任代表東戈比爾26日在聯大總辯論發言。（3分13秒起提台灣）影片來源：聯合國YouTube頻道

帛琉國務部長艾古斯在影片13分41秒處開始提到台灣。影片來源：United Nations

外交部表示，巴拉圭總統、馬紹爾群島總統、瓜地馬拉總統、史瓦帝尼國王、帛琉外長、聖露西亞總理、聖克里斯多福及尼維斯總理、貝里斯總理、吐瓦魯總理、聖文森總理及諾魯駐聯合國代辦等11位友邦高層，在聯大總辯論演說時為台灣仗義執言，呼籲聯合國接納台灣。

外交部表示，理念相近國家也持續對台海情勢表達高度關切。美國總統拜登、捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）皆在聯大總辯論演說中，強調支持台海穩定與和平，反對任一方單方面改變現狀。

拜登約在約21分47秒起談及美國致力維護台海和平。（影片來源：United Nation）

在聯大期間，「七大工業國集團」（G7）外長及歐盟高級代表發布聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性。美、英、日、澳、德也透過與其他國家的場邊會談、媒體訪問或發布官方報告的方式關切台海情勢發展。

各國立法部門也持續表達聲援，美國、加拿大、宏都拉斯、哥倫比亞、阿根廷及南非等國國會議員，以通過友台法案、發布聯合公報、社群媒體發文，以及致函聯合國秘書長等多元方式，支持台灣的國際參與。

歐洲議會通過「台海決議文」，支持台海及區域和平；歐洲福爾摩沙俱樂部共28國國會議員以及由29國國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）也先後發表公開聲明支持台海穩定。

外交部表示，政府透過國際文宣及新媒體將訴求傳達全球，包括外交部長吳釗燮發表專文，廣獲美加、歐盟等國際主流媒體刊載，超過202篇次。推案短片「世界的幫手」在網路上引起熱烈迴響，已有超過1023萬人次觀看，台灣並在紐約重要地標時報廣場刊登大型動態廣告。

外交部指出，總統蔡英文於19日應邀在紐約知名非營利組織Concordia年度峰會發表預錄主題演講，呼籲接納台灣參與聯合國。這是台灣元首第一次在聯大開議期間，獲邀在紐約聯合國社群大型公開活動發表公開演說，深具意義。

外交部指出，台灣今年在紐約舉辦多場周邊活動，立法院組成視導團前往紐約，海外僑團也發揮創意辦理各項聲援活動。

外交部強調，台灣將繼續與民主社群國家合作遏止威權主義擴張，也將持續積極推動參與聯合國，讓世界看見台灣的正面價值。（編輯：張均懋）1110927