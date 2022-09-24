繼美國後 聯大總辯論歐盟提及台海穩定

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（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）繼美國總統拜登後，歐洲理事會主席米歇爾今天在聯大總辯論發言提到歐盟支持台海穩定。台海局勢緊繃之際，歐美領袖罕見連袂藉此國際場合強調台海和平穩定的重要性。

第77屆聯合國大會總辯論邁入第4天，米歇爾（Charles Michel）代表歐洲聯盟（EU）發言側重譴責俄羅斯入侵烏克蘭，後段話鋒一轉說：「我們希望崛起中的國家真誠參與為和平與發展做出的集體努力，包括中國。」

他接著表示：「我們支持海上安全，我們支持台海穩定。我們承認一中原則，但不會對侵犯人權視而不見，特別是新疆地區和香港。」

無獨有偶，拜登21日也在聯大總辯論提及台海局勢，為近年首位這麼做的美國總統。他當時重申美方政策立場：「我們尋求維護台海和平穩定，奉行40年來防止衝突發生的一中政策，持續反對兩岸任一方片面改變現狀。」

近年兩岸關係惡化，北京加強對台文攻武嚇。今年8月，中方在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後於台灣周邊發動大規模軍事演習，台海緊張局勢升溫，引發世界各國關注。

在美國主導下，一年多來七大工業國集團（G7）、美歐領袖峰會等會議公報或聯合聲明，紛紛納入關切台海和平穩定、鼓勵和平解決兩岸議題等字句。如今美歐領袖先後在聯大總辯論發聲關切台海局勢，是否成為慣例，有待觀察。

隨著美中競爭白熱化，歐中關係逐漸出現質變。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，歐洲多國不滿中國強勢外交作風，屢屢關切以往為加強雙邊經貿關係而淡化的人權、民主等議題。

米歇爾今天雖未深入闡述，但他兩年前在聯大總辯論直言歐盟篤信的價值與中國不同，關切北京視為敏感的維吾爾族人權與香港議題，並說歐美關係歷久彌新。

北京近年加強控制新疆地區，以職業訓練為名將大量維吾爾族人關進營區，屢遭國際社會撻伐。為壓制香港反政府抗爭，北京2020年制定香港特區國家安全法後鐵腕管治，嚴重衝擊香港高度自治。（編輯：徐睿承）1110924