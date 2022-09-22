30多位歐洲各國議員聯名致函歐盟 籲簽署台歐BIA

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）30多位歐洲國會議員21日聯名致函歐盟領袖，籲盡速與台灣簽署「台歐盟雙邊投資協定」（BIA），外交部今天對IPAC的具體友好行動表示誠摯歡迎與由衷感謝。

外交部發布新聞稿指出，IPAC的30多位歐洲各國國會議員致函歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會副主席兼貿易執委杜姆布羅夫基斯（Valdis Dombrovskis），並副知副主席兼外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），呼籲歐盟儘速與台灣簽署「台歐盟雙邊投資協定」，以深化雙方經貿夥伴關係。

聯名函指出，長期以來台歐盟關係穩定且重要，合作成果豐碩，目前應是與台灣深化及廣化全面經濟夥伴關係的時刻；台灣的民主活力及高科技化的經濟發展，在充滿敵意的國際環境中，有助維持以規則為基礎的國際秩序。

聯名函強調，台灣是歐盟在印太地區的關鍵夥伴及民主盟友，歐盟是台灣第一大外資來源，台灣也具有提升對歐盟投資的潛力，深化經貿關係不僅對雙方有利，在地緣經濟上也具有高度重要意涵。

聯名函指出，在中國持續對台灣進行挑釁並擴張軍事部署之際，台歐盟在雙邊經濟利益、民主情誼及維護以規則為基礎的世界秩序基礎上，更應持續深化雙方的夥伴合作關係。

外交部指出，IPAC是由全球五大洲各國國會及歐洲議會成員所組成的民主聯盟，宗旨是促進理念相近的各國國會議員進一步合作，深具國際影響力。

IPAC 自2020年6月成立以來已多次以具體行動展現對台灣堅定支持，包括聲援立陶宛與台灣發展關係，呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣參與世界衛生大會（WHA）、邀請外交部長吳釗燮以視訊方式參加首次IPAC大會並致詞，大會更呼籲國際民主陣營團結捍衛全球自由民主體制。

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此外，IPAC於12日至14日在美國華府舉行第二次大會上發布共同聲明，宣示未來將持續透過聯盟在各國的立法機構網絡，共同捍衛台海和平穩定及台灣的經貿安全。

外交部表示，在一週時間內，IPAC歐洲地區國會議員再次以聯名致函歐盟領袖方式力挺台灣，展現對台誠摯友誼。台灣將持續與IPAC及其他國際夥伴擴大交流合作，捍衛全球民主陣營共享的核心價值。（編輯：黃國倫）1110922