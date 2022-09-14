對華跨國議會聯盟華府召開峰會 聚焦台灣議題

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（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天在華府召開年度峰會，台灣雖不是會員，立委范雲、林昶佐仍受邀參加，且其中一場會議聚焦台灣民主，充分展現國際社會對台灣議題的重視。

IPAC年度峰會12日至14日在華府召開，集結來自30國超過60位國會議員集思廣益，討論如何保護中國人權、捍衛台灣民主等議題。

台灣雖非IPAC成員，但鑒於中國對台動作頻頻，范雲、林昶佐受邀代表台灣出席今年峰會。與會議員預計14日通過公報，就各國如何合作因應中國行徑擬定行動計畫，其中將包含支持台灣部分。

IPAC在美國的共同主席之一、共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）今天偕同烏克蘭、比利時、英國、歐盟、日本、斐濟及澳洲等多國成員，在美國國會大廈召開記者會，范雲也受邀上台發言。

盧比歐表示，世界正在覺醒，人們逐漸意識到地球正受到極權主義陣營崛起威脅。今天的華府，兩黨日益認知到中共威脅；而10年前的華府普遍認為，中國富有後將被世界同化，會按照遊戲規則走，但事實並非如此。

盧比歐說，很驕傲過去幾年來，參與或引領諸多美國因應中共行徑的重大措舉，包括成功推動首部針對新疆維吾爾族人的法案；近期提出法案，要提供台灣抵禦中共侵略所需的工具及訓練，希望很快能通過。

盧比歐5月提出「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act），要求美國行政部門優先處理對台軍售案，不再限制售台武器須為防衛性質，並與台灣建立共同訓練計畫，包括進行完整規模軍演。

他說，台海不可能2030年前都沒發生事情，但若中共成功奪台，台灣人民被迫生活在暴政下，這將成為足以改變未來好幾代人類發展過程的事件。

范雲在記者會上表示，北京在用軍事威脅台灣、試圖改變現狀的同時，也對其他國家伸出魔爪，包括監視他們企業，購買當地港口、大專院校及土地等，且透過經濟脅迫改變他國生活方式，近期就讓一家大型西方航空公司把台灣改成「中國一省」。

她向與會議員喊話說：「支持台灣不只關乎台灣，抑或是全球高科技供應鏈，也關乎到你們自己國家、人民及民主生活方式。」

范雲會後受訪指出，今年是台灣國會議員第一次受邀，很欣慰知道峰會主題就是台灣，要討論如何增加對台灣民主的支持，IPAC也邀請她作為台灣代表，與他國議員一起在記者會上回應問題，代表聯盟對台灣的重視。

范雲表示，中國政府對民主的威脅，需要更多國家議員回去轉告不同黨派同仁，民主國家必須團結起來。她說：「當然台灣會守護自己的民主，但是也非常需要全世界的民主國家一起團結，才能保有台灣和亞太的和平，以及民主自由的生活方式。」

此外，隨著中國在其他區域擴張影響力，盧比歐今天在記者會上宣布，IPAC將歡迎新成員烏克蘭的加入。

盧比歐表示，俄烏戰爭成功讓美國盟友及世界清醒意識到極權主義帶來的威脅，「這是我們永遠都不能忘記的威脅」。

受邀出席的烏克蘭國會外委會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）呼應指出，對單一國家民主的威脅，等於對所有民主國家的威脅。俄國侵烏一事向外界證明，威權政權會彼此幫助和支持，民主國家必須團結一致，堅定不移。

梅列日科說，烏克蘭之所以決定加入IPAC，是因為IPAC猶如民主價值的守護員，烏克蘭必須發展並強化這些價值，因此決定共同為人權民主奮戰。

IPAC成立於2020年6月4日，主旨為聯合民主國家，共同就中國相關議題擬定行動倡議。成立兩年多來，IPAC規模不斷擴大，參與成員已橫跨5大洲29個立法機構，有超過200位各國國會議員。（編輯：馮昭）1110914