立陶宛美國建交百年論壇 台灣烏克蘭政要面對面互動

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（中央社記者陳韻聿維爾紐斯7日專電）立陶宛與美國建交百年，立陶宛國會今天舉行紀念論壇，受邀的台灣官員與立委在現場與烏克蘭國會外交委員會主席自然互動，談及台灣參與對俄制裁、支援烏克蘭。這是台、烏政要難得的公開面對面交流。

烏克蘭國會外委會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）隨後在論壇發言期間，更特別點名感謝台灣援助。

他也在臉書分享與台灣代表團的合照，並貼文表示，對於台灣持續援助烏克蘭，他向台灣代表團當面表達感謝。

今年是立陶宛與美國建交百年，立陶宛國會7日舉行以「自由」為主題的紀念論壇，台灣是唯一受邀亞洲國家。會議開始前，台、烏雙方代表即互動近10分鐘。

台灣代表團成員包括外交部政務次長曾厚仁、駐美代表蕭美琴以及立法委員邱志偉、林靜儀，並由蕭美琴擔任團長。

梅列日科數月前接受中央社記者專訪時說，台灣的支援讓烏克蘭人心生敬意，也展現台灣軟實力，他支持推動烏台人民與人民之間的往來。

對於台灣持續遭遇來自鄰近集權政權的威脅，梅列日科說，一如烏克蘭展現的，捍衛自由有時必須付出高昂代價。

梅列日科說，在追求和捍衛自由的道路上，本來就有許多誘惑，包括來自威權體制的誘惑，畢竟「當奴才比當自由人簡單輕鬆多了」。

他表示，儘管無論在世界何處，並非所有人都願意為自由付出代價。梅列日科期待台灣將持續堅守原則，一如烏克蘭正在努力實踐的。（編輯：周永捷）1110707