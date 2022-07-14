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曾厚仁華沙大學演講：台灣盼參與烏克蘭重建

2022/7/14 17:44（7/14 17:57 更新）
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外交部次長曾厚仁（左3）12日在波蘭華沙大學演講，與駐波蘭代表陳龍錦（右3）、亞捷隆大學中遠東研究所所長耶洛內克（Adam Jelonek）（左2）等人合影。（駐波蘭代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年7月14日
外交部次長曾厚仁（左3）12日在波蘭華沙大學演講，與駐波蘭代表陳龍錦（右3）、亞捷隆大學中遠東研究所所長耶洛內克（Adam Jelonek）（左2）等人合影。（駐波蘭代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年7月14日
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（中央社記者林育立柏林14日專電）外交部次長曾厚仁在波蘭表示，台灣譴責俄羅斯入侵烏克蘭並出資協助烏克蘭難民，期盼將來有機會參與烏克蘭的重建。

波蘭華沙大學（University of Warsaw）政治及國際研究學院與位於克拉科夫（Krakow）的亞捷隆大學（Jagiellonian University）中遠東研究所，12日在華沙大學舉辦「台灣在印太地區的遠景與挑戰」研討會，外交部政務次長曾厚仁受邀擔任主講人並和與會波蘭學者專家交換意見。

針對台灣因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的措施，曾厚仁表示，疫情爆發初期，台灣曾出現口罩等醫療用品短缺的現象，台灣政府因此致力提高口罩產能；今年5月以來，由於確診人數不斷攀升，台灣已不再追蹤確診者足跡，與歐洲國家一樣學習如何與病毒共存。

曾厚仁分析，疫情對全球經濟發展最顯著的衝擊是供應鏈的轉移，美國前總統川普勸美商撤離中國，以免受貿易戰和制裁措施影響，也加速供應鏈的調整。

俄羅斯2月24日大舉入侵烏克蘭，語言和文化相近的鄰國波蘭尤其感同身受。曾厚仁說，許多人警告「今日烏克蘭，明日台灣」，中國和俄羅斯領導人都將領土完整和民族復興列為優先事項，不過台灣民眾堅決反對中國所提的「一國兩制」。

曾厚仁指出，戰爭爆發後，台灣馬上加入國際譴責俄羅斯的行列，並捐贈物資協助烏克蘭難民；波蘭是接納最多烏克蘭難民的國家，在台灣政府募集的3300萬美元（約合新台幣10億元）民間捐款當中，有1100萬美元交給波蘭的政府和非政府組織，協助波蘭安置難民。

曾厚仁強調，期盼台灣將來有機會參與烏克蘭的重建工作。

這場研討會還邀請多位波蘭學者針對太陽花學運、台灣地方政府的國際參與、台灣的軍事部署等主題發表演講。

主辦單位華沙大學政治及國際研究學院副院長拉許（Maciej Raś）在開幕時強調，波蘭對印太地區和台灣相關議題的研究相當重視。亞捷隆大學中遠東研究所所長耶洛內克（Adam Jelonek）則指出，俄烏戰爭凸顯民主國家團結抗威權的重要性。（編輯：黃自強）1110714

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