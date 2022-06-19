台烏貓咪互挺塗鴉現蹤戰區 紀念T恤跨海牽友誼

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烏克蘭南方港市敖德薩街頭4月底出現的一幅台烏友誼貓咪塗鴉，被跨海做成紀念T恤，展現台烏民間合作的動員力。（台灣烏克蘭陣線提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年6月19日

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（中央社記者陳正杰、黃雅詩台北19日電）烏克蘭敖德薩街頭4月底出現一幅象徵台烏情誼的「貓咪塗鴉」，台灣民團近日將圖案做成紀念T恤，跨海傳揚這份感動。中央社專訪原創的烏克蘭藝術團體LBWS與台灣烏克蘭陣線，細數這張塗鴉背後牽起的台烏民間動員力。

LBWS受訪透露，他們是一群居住在烏克蘭南部港市敖德薩（Odessa）的匿名街頭藝術家，所創作的兩隻貓咪分別穿著台灣原住民泰雅族服裝和烏克蘭傳統服飾，是為了表達對台灣力挺烏克蘭的感謝，包括捐助金錢與物資等人道救援，畫作上兩隻貓咪中間的烏克蘭文，即是「支持」之意。

被問到為何選擇貓咪當創作主角，LBWS說：「原因很簡單，因為貓咪很酷，多數烏克蘭人都超愛貓」；根據2016年統計，烏克蘭飼養的家貓數量排名全球第9，高達750萬隻。

LBWS表示，塗鴉團體創立於2004年，當時他們年僅14歲，起初僅是在牆上創作一般塗鴉，現在烏克蘭陷入戰亂艱困時期，就開始把畫作印成貼紙或各種商品，向全世界販售募款，並協助烏克蘭軍隊塗鴉汽車作為戰時偽裝，「從2月以來，我們已幫軍方塗鴉偽裝了20輛車」。

除在烏克蘭作畫，LBWS表示，他們也在希臘、亞塞拜然、德國、波蘭等其他國家創作。

LBWS這幅台烏貓咪塗鴉，近日授權給「台灣烏克蘭陣線」印製限量紀念T恤義賣，所得將捐給遭受重創的烏克蘭城市馬立波（Mariupol）難民與LBWS。

義賣計畫負責人、擔任「台灣烏克蘭陣線」臉書小編的張芸翠表示，她和立陶宛籍丈夫看到俄烏戰爭爆發非常震驚，開始在台奔走協助烏克蘭人，注意到這幅台烏友好塗鴉出現在烏克蘭街頭，她和眾多網友備受感動，「烏克蘭過去比較親中，多數烏克蘭人對台灣不太瞭解，我認為這是台烏民間友誼的里程碑」。

張芸翠指出，台灣在烏克蘭沒有設代表處，戰前雙邊互動很有限，但烏俄戰爭爆發，讓烏克蘭民間開始省思誰是真朋友，也更向歐洲社會與民主陣營靠攏；「雖然目前無法斷言未來台烏關係會如何進展，但希望能用塗鴉印製的衣服，紀念彼此這美好的一刻」。

張芸翠說，首批印製的160件限量T恤已售出半數，並在日前把義賣款半數匯給LBWS，對方相當感動；她透露，LBWS近期可能還會創作一幅有關台灣的街頭壁畫，感謝台灣長期以來對烏克蘭的關懷與支持。

張芸翠指出，剩餘半數義賣款將捐助在馬立波的難民，主因是一位在台多年的烏克蘭人家鄉在馬立波，戰爭爆發不久，就聯繫不到自己父母，他化悲憤為力量，在社群網路發起「台灣援助馬立波行動」，以小額捐款方式直接救助急難者，迄今已幫助300多位難民。

張芸翠感慨，隨著戰事拉長，各界援助熱度漸漸下降，但只要戰爭沒結束，難民就陷於待援窘境。很多媽媽來求援說，她們沒錢買食物給小孩吃，或家園遭轟炸、沒錢替汽車加油逃離。

張芸翠說，有時即使只是100美元（不到新台幣3000元）善款，都可能改變一個烏克蘭家庭的命運。（編輯：林克倫）1110619

這幅象徵台烏友誼的貓咪塗鴉，位於距中國駐敖德薩總領事館僅50公尺的廢棄牆面上。30歲烏克蘭青年Evghen希望透過這幅塗鴉，表達台烏齊心對抗威權擴張的決心。（Evghen提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年6月19日