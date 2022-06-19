友誼貓咪推手：中國領館旁塗鴉 台烏齊心對抗威權

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這幅象徵台烏友誼的貓咪塗鴉，位於距中國駐敖德薩總領事館僅50公尺的廢棄牆面上。30歲烏克蘭青年Evghen希望透過這幅塗鴉，表達台烏齊心對抗威權擴張的決心。（Evghen提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年6月19日

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（中央社記者陳正杰、黃雅詩台北19日電）這幅象徵台烏友誼的貓咪塗鴉，位於距中國駐敖德薩總領事館僅50公尺的廢棄牆面上；幕後推手是夢想開咖啡店的30歲青年Evghen，他表示，塗鴉除傳遞對台感謝，更象徵台烏齊心對抗威權擴張，並相信堅強意志與奮鬥不懈必能戰勝國際處境。

化學系畢業的Evghen接受中央社專訪時表示，他曾在藥廠擔任品管工作5年，在戰爭爆發前，他計畫開一家簡餐咖啡店或做外賣，但Covid-19加上俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動戰爭打碎了他的夢想。

Evghen坦言，自己是促成這幅台烏貓咪友好塗鴉的背後推手。他表示，俄烏戰爭爆發後，有一天突然想瞭解世界上有哪些國家幫助烏克蘭，赫然發現台灣名列其中，立刻下定決心：「烏克蘭必須對這樣的善意有所回應」。

Evghen在社群網絡Instagram找到LBWS的作品，建議他們可以畫一幅「台灣與烏克蘭共同對抗邪惡」作品，隨後雙方開始一系列腦力激盪創作過程，最後選擇讓貓咪穿台灣原住民泰雅族服裝，原因是跟烏克蘭傳統服飾最有共通點；但他認為，台灣太魯閣族、賽夏族等傳統服飾也都很美麗。

在決定塗鴉初稿後，Evghen提供LBWS創作的顏料費用。他透露，創作地點並非隨意挑選，起初是想直接塗在中國駐敖德薩總領事館的牆壁上，但可能會引發問題，因此最後選在距離總領事館僅50公尺的廢棄牆面上。

貓咪塗鴉在4月22日完成。Evghen表示，他希望藉由這幅塗鴉，呼籲所有面對威權擴張威脅的國家團結一致，並相信堅強意志與奮鬥不懈，將能戰勝不利的國際處境。

Evghen強調，世界需要和平，每個國家都該以各自方式、盡一己之力幫助達成此目標，不論是藉由烏克蘭的穀物或台灣的晶片。

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Evghen表示，很感謝台灣人在患難時刻對烏克蘭慷慨解囊，他希望烏克蘭人謹記「誰是真朋友、誰是敵人」，也很遺憾中國對台加強文攻武嚇，希望台灣人都能團結應對。

Evghen說，自己還沒造訪過台灣，希望戰後有機會來台，並已想好要嚐遍所有台灣小吃、特別是烏克蘭較稀少且昂貴的新鮮海鮮；他還想去爬山，或許走訪一些原住民部落，並參觀大名鼎鼎的全球晶片龍頭製造廠商台積電。（編輯：林克倫）1110619