獲贈80萬美元 烏克蘭利沃夫市長手按心口對台致謝[影]

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）外交部今天發布烏克蘭利沃夫市（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyi）拍攝的感謝台灣影片，薩多維在影片中手按心口神情真摯地對台灣表達大大謝謝，強調台灣人民善心捐贈該市的80萬美元，幫助烏克蘭流離失所的婦孺老人獲得醫療照護。

外交部晚間在推特（Twitter）公布薩多維感謝影片，並強調台灣將持續與烏克蘭站在一起。

薩多維在影片中表示，從2月24日俄羅斯攻擊烏克蘭之後，數百萬國內流離失所者（internally displaced person, 簡稱IDP）途經利沃夫市，其中超過20萬人停留2個月以上，目前利沃夫市仍安置約15萬名流離失所的烏克蘭民眾，這些人都亟需醫療照護。

薩多維表示，利沃夫市另為數千名受傷的烏克蘭民眾提供醫療協助，包含婦女、孩童與老人，這些人在利沃夫市的醫療機構接受治療，因此他想表達對台灣人民的大大感謝，因為獲得台灣人民捐助的80萬美元，讓這些救援得以實現，讓醫療機構可以購買高品質的設備。

薩多維感性地摸著心口位置再度表達「非常感謝」，他強調他相信烏克蘭將贏得勝利，因此利沃夫市正面臨一項新挑戰，他剛宣布發起「永不妥協」（Unbroken）計畫，擬在利維夫興建國家康復中心（National Rehabilitation Center），因為將有成千上萬烏克蘭人需要協助。

外交部5月20日發布新聞稿指出，外交部長吳釗燮曾於4月22日宣布援贈500萬美元給烏克蘭的6家醫療機構，由於俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭西部大城利沃夫市，造成許多平民傷亡，因此外交部經研議，決定增加捐助「利沃夫急救及重症照護綜合醫院」80萬美元。（編輯：蘇龍麒）1110614