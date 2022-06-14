更多編輯台推薦新聞：
影片／張育成敲安 守備美技影片登MLB官方IG
運動

影片／張育成敲安 守備美技影片登MLB官方IG

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/283

獲贈80萬美元 烏克蘭利沃夫市長手按心口對台致謝[影]

2022/6/14 22:01（6/14 22:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外交部14日發布烏克蘭利沃夫市市長薩多維拍攝的感謝台灣影片，薩多維在影片中手按心口對台灣表達謝謝。（圖取自twitter.com/MOFA_Taiwan）
外交部14日發布烏克蘭利沃夫市市長薩多維拍攝的感謝台灣影片，薩多維在影片中手按心口對台灣表達謝謝。（圖取自twitter.com/MOFA_Taiwan）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北14日電）外交部今天發布烏克蘭利沃夫市（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyi）拍攝的感謝台灣影片，薩多維在影片中手按心口神情真摯地對台灣表達大大謝謝，強調台灣人民善心捐贈該市的80萬美元，幫助烏克蘭流離失所的婦孺老人獲得醫療照護。

外交部晚間在推特（Twitter）公布薩多維感謝影片，並強調台灣將持續與烏克蘭站在一起。

薩多維在影片中表示，從2月24日俄羅斯攻擊烏克蘭之後，數百萬國內流離失所者（internally displaced person, 簡稱IDP）途經利沃夫市，其中超過20萬人停留2個月以上，目前利沃夫市仍安置約15萬名流離失所的烏克蘭民眾，這些人都亟需醫療照護。

薩多維表示，利沃夫市另為數千名受傷的烏克蘭民眾提供醫療協助，包含婦女、孩童與老人，這些人在利沃夫市的醫療機構接受治療，因此他想表達對台灣人民的大大感謝，因為獲得台灣人民捐助的80萬美元，讓這些救援得以實現，讓醫療機構可以購買高品質的設備。

薩多維感性地摸著心口位置再度表達「非常感謝」，他強調他相信烏克蘭將贏得勝利，因此利沃夫市正面臨一項新挑戰，他剛宣布發起「永不妥協」（Unbroken）計畫，擬在利維夫興建國家康復中心（National Rehabilitation Center），因為將有成千上萬烏克蘭人需要協助。

外交部5月20日發布新聞稿指出，外交部長吳釗燮曾於4月22日宣布援贈500萬美元給烏克蘭的6家醫療機構，由於俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭西部大城利沃夫市，造成許多平民傷亡，因此外交部經研議，決定增加捐助「利沃夫急救及重症照護綜合醫院」80萬美元。（編輯：蘇龍麒）1110614

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀