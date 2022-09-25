聯大總辯論 聖文森倡接納台灣維護台海和平

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約在影片10分32秒處提到台灣。影片來源：United Nations

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）聖文森及格瑞那丁總理龔薩福今天在聯大總辯論倡議聯合國體系接納台灣，以利維護台海和平。教廷循往例未聲援台灣，政局不穩的海地則是4年來首度未替台灣發聲。

第77屆聯合國大會總辯論第5天，龔薩福（Ralph Gonsalves）發言論及世界困局並替友好國家抱不平時反問：「我們怎能置之不理、沉默不語、志得意滿地冷眼旁觀，無視台灣依其人民意願和意志存在的合法權利？」

時值台海局勢緊繃，龔薩福說：「為何我們不以讓台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等聯合國體系相關專門機構等方式促進台海和平與安全呢？」

教廷由國務院長帕洛林（Pietro Parolin）代表發言，觸及俄烏戰爭、氣候變遷、世界糧食危機等面向，循往年做法通篇未提台灣。

海地外交部長吉內瑜（Jean Victor Geneus）發言逾半小時，主要傳達社會動盪、政局充滿變數。海地未藉聯大總辯論替台灣發聲，為2018年以來首見。

本屆聯大總辯論，美國總統拜登與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）都提及台海穩定，為近年首見。中國國務委員兼外長王毅今天發言大篇幅重申一中原則，並說中國將繼續以最大誠意與努力實現兩岸和平統一，「為達到這一目的，就必須以最堅定決心打擊台獨分裂活動，以最有力舉措排除外部勢力干涉」。

王毅說：「只有依法堅決制止分裂，兩岸和平統一才有現實基礎。只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平。」

北京當局鮮少在聯大總辯論提及台灣議題。過去兩年，中國國家主席習近平以預錄影片在聯大總辯論發言隻字未提台灣。

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本屆聯大總辯論20日展開以來，巴拉圭、馬紹爾群島、瓜地馬拉、史瓦帝尼、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、吐瓦魯、聖文森及格瑞那丁共10個友邦聲援台灣參與聯合國體系，宏都拉斯、教廷、海地未替台灣發聲。

聯大總辯論明天休會。根據議程，友邦諾魯預定26日總辯論最後一天發言。（編輯：林憬屏）1110925