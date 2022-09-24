台灣爭取參與聯合國 聯大總辯論添4友邦聲援[影]

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（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）第77屆聯合國大會總辯論邁入第4天，友邦聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、吐瓦魯總理都敦促聯合國體系接納台灣。本屆聯大總辯論已有9個友邦聲援台灣。

聖露西亞總理皮耶（Philip Joseph Pierre）呼籲俄烏戰爭相關各方以談判化解衝突之餘，對近期台海軍事緊張加劇、威脅區域及國際和平安全表達遺憾，敦促「負責任者」遵守聯合國關於和平解決爭端、尊重所有國家領土完整與政治獨立的規則。

皮耶說：「台灣人民已自由決定其政治地位，應被允許延續他們選擇的經濟、社會和文化發展道路，並確認他們的自決權。聖露西亞呼籲讓台灣有意義參與聯合國各機構。」

聖露西亞總理皮耶聯大總辯論發言14分48秒起提到台灣。影片來源：United Nations

8月上任的聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Micheal Drew）重申堅定不移支持台灣有意義參與聯合國體系，並形容台灣是長期朋友及永續發展夥伴，在這方面源源不斷投入，符合永續發展目標（SDGs）第17項目標的精神與本意。

聯合國2015年公布17項永續發展目標，第17項目標為「加強執行手段，重振永續發展的全球夥伴關係」。

聖克里斯多福及尼維斯總理德魯聯大總辯論發言13分55秒起提到台灣。影片來源：United Nations

貝里斯總理布里仙紐（John Briceno）稱許台灣在許多方面是模範國家，卻持續被國際社會排除在外，無法參與並為有效的多邊合作做出貢獻。

布里仙紐說：「當今人類面臨諸多挑戰，需要所有國家及人民充分參與爭取發展與繁榮。為大局著想，必須廢除導致台灣被排斥的過時政策。貝里斯呼籲讓台灣在國際社會取得應有地位。」

貝里斯總理布里仙紐聯大總辯論發言16分59秒起提到台灣。影片來源：United Nations

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）表示，中華民國（台灣）雖在多項發展議題上夥伴關係耀眼，卻持續被聯合國體系排除在外。吐瓦魯在農業、糧食安全、公共衛生、醫藥、清潔能源方面從與台灣的夥伴關係中獲益匪淺，包括從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行的經濟和社會影響中復甦。

他說，台灣是充滿活力的民主政體，在所有永續發展目標上取得顯著進展，並準備為全球努力實現永續發展目標做出更多貢獻，「我們絕不能排斥台灣」。

拿塔諾說，吐瓦魯堅定支持中華民國（台灣）以聯合國創始成員國身分重新加入，並積極參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等聯合國專門機構。

本屆聯大總辯論20日展開以來，上述4國及巴拉圭、馬紹爾群島、瓜地馬拉、史瓦帝尼、帛琉發聲支持台灣參與聯合國體系，宏都拉斯是唯一未以發言形式替台灣抱不平的友邦。

根據議程，友邦聖文森及格瑞那丁、教廷、海地排定明天在聯大總辯論發言。諾魯預定26日總辯論最後一天發言。（編輯：馮昭）1110924