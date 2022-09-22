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聯大總辯論史瓦帝尼帛琉接力發聲 挺台灣參與[影]

2022/9/22 10:10（9/22 10:28 更新）
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第77屆聯合國大會總辯論邁入第2天，友邦史瓦帝尼、帛琉接力發聲，敦促聯合國體系接納台灣。（圖取自facebook.com/unitednations）
第77屆聯合國大會總辯論邁入第2天，友邦史瓦帝尼、帛琉接力發聲，敦促聯合國體系接納台灣。（圖取自facebook.com/unitednations）
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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）第77屆聯合國大會總辯論邁入第2天，友邦史瓦帝尼、帛琉接力發聲，敦促聯合國體系接納台灣，強調台灣在世界各國共同因應COVID-19大流行等挑戰時不該被排除在外。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）表示，世界面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行時，須留意沒有國家置身事外，這意味各國需要齊心協力找尋解決方案。遺憾的是，台灣無法參與世界衛生組織（WHO）部分計畫，因此未能實施需要世衛批准的補救措施。

他表示，史瓦帝尼持續傳達考慮讓台灣充分參與聯合國各機構的訴求，並相信地球村會因台灣有意義參與聯合國體系而獲益匪淺。

恩史瓦帝三世說：「史瓦帝尼王國敦促聯合國做出必要安排，讓台灣深度參與聯合國相關專門機構及機制。」

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世在影片15分50秒處開始提到台灣。影片來源：United Nations

帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）表示：「我以最強烈用語重申，這個組織能以將台灣納入聯合國體系展現領袖風範，讓台灣成為我們集體努力促進和平、在國際事務上合作時的寶貴貢獻者。」

艾古斯替台灣民眾無法持護照進入聯合國場域抱不平。他說，多數聯合國成員國接受台灣護照，聯合國體系也應該承認，並接納台灣人民，讓聯合國得到台灣參與的益處，進而實現聯合國憲章核心原則。

他說，台灣人民是國際社會一部分，也是因應氣候變遷與COVID-19大流行的寶貴夥伴。地球與人類面臨諸多挑戰，需要每個人參與解決方案，包括台灣2300萬人。

艾古斯發言期間感謝台灣、美國、日本等國在帛琉因應COVID-19大流行、氣候變遷時出手相助，並感謝台灣為帛琉4月舉辦第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference,OOC）更新會議場地。

本屆聯大總辯論首日，巴拉圭、馬紹爾群島、瓜地馬拉總統發聲挺台，宏都拉斯連7年未替台灣仗義執言。加上史瓦帝尼、帛琉，兩天來已有5友邦在這項年度盛事敦促聯合國體系接納台灣。

根據議程，中華民國14個邦交國中，沒有國家排定明天在聯大總辯論發言。（編輯：馮昭）1110922

帛琉國務部長艾古斯在影片13分41秒處開始提到台灣。影片來源：United Nations
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