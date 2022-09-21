英相特拉斯聯大演說 將籲各國強化實力應對威權

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（中央社記者陳韻聿倫敦21日專電）英國首相特拉斯今天將在聯合國大會發表演說，呼籲自由民主政體絕不可自滿，應持續強化經貿與安全實力、韌性及相互合作，以應對俄羅斯、中國等威權，維護有利自由的世界秩序。

她將強調，每個國家的自身實力與韌性是全球集體安全的基礎。

另外，首相辦公室指出，為確保英國的外交、軍事與安全架構跟得上「敵意國家」持續演變的威脅，特拉斯（Liz Truss）已委託她的外交與國防事務特別顧問比尤（John Bew）主導，更新英國政府去年3月發布的外交國防安全政策綜合檢討報告（The Integrated Review）。新版本預計今年底前發布。

歷史學家出身的比尤目前是倫敦國王學院（King's College London）的歷史與對外政策教授。他2019年獲時任首相強生（Boris Johnson）延攬，加入首相的政策顧問團隊，是去年發布的外交國防報告以及9月組成的英國、澳洲、美國AUKUS三方安全合作機制幕後靈魂人物。

首相辦公室表示，新的安全戰略將致力於確保英國投注足夠資源強化自身實力與打造聯盟，以堅定對抗來自俄羅斯、中國等威權的脅迫。

特拉斯將致力於確保英國在安全事務持續是歐洲的領導者，並將英國在支援烏克蘭居於歐洲領先地位的經驗擴展至世界各地，以捍衛和平、繁榮、自由、民主、人權。

在6日成為首相前，特拉斯擔任外交大臣，並在為期約一年任內主張修訂外交國防安全政策綜合檢討報告，調整對中國威脅的評估。既有版本對中國著墨有限，且通篇未提台灣。特拉斯在政壇的支持者曾向媒體透露，一旦成為首相，她將推動調升中國的威脅等級，將中、俄同列為「迫切威脅」（acute threat）。

首相辦公室預告，特拉斯將在聯大演說呼籲自由民主政體終結對威權政權在戰略層次的依賴，並將促進經濟成長與強化自身安全實力列為優先任務，以利在新的戰略競爭時代勝出。

具國際貿易大臣經驗的特拉斯數次呼籲結合軍事等「硬實力」、外交及經濟，重新打造全球安全架構，這也是她倡議的全球「自由網絡」（Network of Liberty）的核心內涵。

根據首相辦公室提供的資料，特拉斯將在聯大演說闡述英國計畫如何增進自身的經濟實力、確保本國經濟不受惡意行為者干擾，措施包括強化能源自主、捍衛供應鏈安全、吸引全球人才與投資。

特拉斯將呼籲自由民主政體通力合作，相互協助確保彼此的經濟安全，不讓威權政權有機會操弄全球經濟，並將七大工業國集團（G7）及其他理念相近夥伴打造為經貿領域的北大西洋公約組織（NATO）。

同時，特拉斯將呼籲各國強化「硬實力」。作為表率，她將重申，為保衛英國及其盟友安全，英國政府將在2030年以前調升防衛支出至國內生產毛額（GDP）的3%。 （編輯：高照芬）1110921