英日首相會晤 擬共同應對中國威脅

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）英國首相特拉斯與日本首相岸田文雄今天在紐約會晤。特拉斯譴責中國近日對台灣採取的挑釁行動，並與岸田文雄共同表達合作應對中國威脅的決心。

此外，雙方同意，理念相近的民主政體協力合作十分重要，包括透過七大工業國集團（G7）等國際機制，以遏制來自威權政權的經濟、安全及其他威脅。

聯合國大會13日在紐約開議，20日是高階辯論的第一天。特拉斯（Liz Truss）6日就任，這是她就任後第一次訪問美國。

英國首相辦公室一名發言人表示，特拉斯在與岸田文雄會晤期間，譴責中國近日對台灣採取的挑釁行動，且這行動還威脅日本的專屬經濟區。

這名發言人指出，特拉斯與岸田文雄皆表達合作應對中國戰略性威脅的決心。

根據首相辦公室發布的新聞稿，岸田文雄感謝英國致力於與日本及印太區域的關係，包括英國去年2月正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），8月成為東南亞國家協會（ASEAN）對話夥伴，以及9月與澳洲、美國建立AUKUS三方安全合作機制。特拉斯對岸田文雄支持英國加入CPTPP表達感謝。

特拉斯與岸田文雄期待擴大英日關係，包括透過CPTPP機制以及「未來空戰系統」等安全和防衛投資合作計畫。雙方也同意合作強化經濟與能源安全。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日至3日率團訪台，北京至今持續藉故對台灣文攻武嚇，並向各國政府和國會加強施壓，企圖阻撓各國與台灣進一步發展關係。

特拉斯明天將在聯合國大會發言，將呼籲各國採取必要的內政外交措施，包括確保能源自主與供應鏈安全，以強化經濟韌性、遏制威權主義利用各國弱點擴張影響力。

首相辦公室表示，特拉斯將重申，G7及其他理念相近夥伴應成為經濟領域的北大西洋公約組織（NATO），「自由世界需擁有足夠的經濟實力和韌性以反抗威權主義的侵略挑釁行為，並贏得新時代的戰略競爭」；「我們將不再對那些試圖將全球經濟當武器使用的人有戰略層次的依賴」。

特拉斯也將重申對烏克蘭的堅定支持，並與美國總統拜登（Joe Biden）會面。（編輯：馮昭）1110921