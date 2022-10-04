更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄
運動

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝
國際

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
看懂美國再祭技術出口管制影響 重擊中國AI與超級電腦發展
首頁 / 政治

帛琉總統明抵台國是訪問 出席國慶活動及玉山論壇

2022/10/4 12:20（10/4 12:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為帛琉總統惠恕仁。（中央社檔案照片）
圖為帛琉總統惠恕仁。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北4日電）外交部今天宣布，友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）應政府邀請，將於明天率團抵台進行國是訪問，並將出席中華民國國慶慶典活動，外交部表達誠摯歡迎。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會指出，惠恕仁繼去年3月來訪後再次率團訪問台灣，為展現台灣對惠恕仁來訪的禮遇與重視，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎，並以國宴款待，外交部長吳釗燮也將設宴款待惠恕仁訪團，雙方將討論如何持續深化雙邊合作，並就共同關切議題深入交換意見。

歐江安表示，惠恕仁此行將就所重視的觀光發展、台帛航運、國際金融、農漁業、原住民事務等領域，分別與數位發展部長唐鳳、交通部長王國材、財政部長蘇建榮、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒，以及金融產業人士、海洋科學專家等會晤交流。

歐江安說，惠恕仁也將參加台灣、帛琉「經濟圓桌論壇」，在既有堅實基礎上持續深化兩國邦誼，同時探尋更多台帛雙方未來可能的合作方向。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

歐江安表示，惠恕仁是今年第6屆「玉山論壇」（2022 Yushan Forum）重要嘉賓，將於開幕式針對今年主題「振興、再定位與重啟連結」（Revitalizing, Reorienting, and Reconnection）發表專題演說。惠恕仁訪團另將參訪國立台灣海洋大學與原住民觀光產業，以深入瞭解台灣在水產養殖、原住民觀光的永續發展現況。

歐江安表示，台灣與帛琉長期在農業、醫療衛生、教育、文化、海洋保育及海洋安全等領域密切合作，獲得帛琉朝野及人民的歡迎及肯定；惠恕仁上任以來，多次在國際場域發言力挺台灣，鼎力協助台灣參與國際組織，是堅定支持台灣的重要盟友，台帛兩國邦誼緊密友好。（編輯：郭無患）1111004

延伸閱讀
蔡總統：台灣將邊境解封 與帛琉間旅遊更蓬勃發展
歐江安
外交部譴責北韓射導彈 吳釗燮向日方表達台灣支持外交部感謝美提眾院版台灣政策法 續爭本會期立法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族