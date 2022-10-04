帛琉總統明抵台國是訪問 出席國慶活動及玉山論壇

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）外交部今天宣布，友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）應政府邀請，將於明天率團抵台進行國是訪問，並將出席中華民國國慶慶典活動，外交部表達誠摯歡迎。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會指出，惠恕仁繼去年3月來訪後再次率團訪問台灣，為展現台灣對惠恕仁來訪的禮遇與重視，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎，並以國宴款待，外交部長吳釗燮也將設宴款待惠恕仁訪團，雙方將討論如何持續深化雙邊合作，並就共同關切議題深入交換意見。

歐江安表示，惠恕仁此行將就所重視的觀光發展、台帛航運、國際金融、農漁業、原住民事務等領域，分別與數位發展部長唐鳳、交通部長王國材、財政部長蘇建榮、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒，以及金融產業人士、海洋科學專家等會晤交流。

歐江安說，惠恕仁也將參加台灣、帛琉「經濟圓桌論壇」，在既有堅實基礎上持續深化兩國邦誼，同時探尋更多台帛雙方未來可能的合作方向。

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歐江安表示，惠恕仁是今年第6屆「玉山論壇」（2022 Yushan Forum）重要嘉賓，將於開幕式針對今年主題「振興、再定位與重啟連結」（Revitalizing, Reorienting, and Reconnection）發表專題演說。惠恕仁訪團另將參訪國立台灣海洋大學與原住民觀光產業，以深入瞭解台灣在水產養殖、原住民觀光的永續發展現況。

歐江安表示，台灣與帛琉長期在農業、醫療衛生、教育、文化、海洋保育及海洋安全等領域密切合作，獲得帛琉朝野及人民的歡迎及肯定；惠恕仁上任以來，多次在國際場域發言力挺台灣，鼎力協助台灣參與國際組織，是堅定支持台灣的重要盟友，台帛兩國邦誼緊密友好。（編輯：郭無患）1111004